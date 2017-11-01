Превышения эпидпорога в регионе не отмечено. Таковы данные еженедельного мониторинга Роспотребнадзора. Темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет менее 20 процентов. В республике на сегодняшний день привито более ста тысяч человек.



Напомним, что в текущий эпидемический сезон в связи с заболеваемостью ОРВИ учебно-воспитательный процесс приостанавливался в одной из групп детского сада и в 11 классах пяти школ региона.



По данным мониторинга во многих общеобразовательных учреждениях температура воздуха в помещениях опускается ниже 22 градусов, что противоречит нормам СанПина. Превышения эпидпорога в регионе не отмечено. Таковы данные еженедельного мониторинга Роспотребнадзора. Темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет менее 20 процентов. В республике на сегодняшний день привито более ста тысяч человек.Напомним, что в текущий эпидемический сезон в связи с заболеваемостью ОРВИ учебно-воспитательный процесс приостанавливался в одной из групп детского сада и в 11 классах пяти школ региона.По данным мониторинга во многих общеобразовательных учреждениях температура воздуха в помещениях опускается ниже 22 градусов, что противоречит нормам СанПина.



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