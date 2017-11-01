Калмыкия получит средства на выплату детских пособий из федерального бюджета

Калмыкия вошла в число регионов, которые получат средства федерального бюджета на выплату пособия за третьего и последующих детей на условиях софинансирования.



На эти цели предусмотрено 36 миллионов рублей, с учетом средств из региональной казны. Это новое направление, касающееся и Калмыкии, которое озвучил Президент страны на координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Речь идет о тех субъектах, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего по России.



Об этом сегодня на брифинге сообщила министр социального развития, труда и занятости населения Марина Ользятиева. Семья будет иметь право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума, установленного на 2018 год. Калмыкия вошла в число регионов, которые получат средства федерального бюджета на выплату пособия за третьего и последующих детей на условиях софинансирования.На эти цели предусмотрено 36 миллионов рублей, с учетом средств из региональной казны. Это новое направление, касающееся и Калмыкии, которое озвучил Президент страны на координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Речь идет о тех субъектах, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и суммарный коэффициент рождаемости ниже среднего по России.Об этом сегодня на брифинге сообщила министр социального развития, труда и занятости населения Марина Ользятиева. Семья будет иметь право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума, установленного на 2018 год.



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