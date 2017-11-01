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Вчера, 20:34

В селе Кануково Сарпинского района открылся фельдшерско-акушерский пункт


В селе Кануково Сарпинского района открылся фельдшерско-акушерский пунктВ селе Кануково Сарпинского района состоялось долгожданное событие. В небольшом населенном пункте появился свой фельдшерско-акушерский пункт. Финансовую поддержку в свое время местным жителям оказала депутат Госдумы Марина Мукабенова, которая сегодня посетила это медучреждение.

Фельдшерско-акушерский пункт села Кануково уже принимает своих пациентов. Однако торжественное открытие все же решили провести и возможность перерезать символичную красную ленточку предоставили депутату Госдумы Марине Мукабеновой. Именно с её лёгкой руки, а точнее финансовой поддержки, и начался переезд медучреждения из старого аварийного здания в новое благоустроенное.

Помимо средств, затраченных на выкуп помещения, силами сельчан были выполнены внутренние ремонтные работы. Установлены новые пластиковые окна, автономное отопление, подведена вода. Светлый линолеум, обои в тон, комнатные цветы создают атмосферу уюта. Кроме того, на вооружении фельдшера новый сухожаровый шкаф для стерилизации инструментов и современный аппарат ЭКГ.

Всего в Кануково живут около 400-сот человек, в том числе почти 90 детей, семеро из них малыши до года. Именно благодаря инициативе самих сельчан дело сдвинулось с мертвой точки и сегодня приятно видеть, что результат оправдал все ожидания, считает Марина Мукабенова.

Инициативные кануковцы не могли упустить возможность встретиться с представителями власти и на месте обозначили еще ряд проблемных вопросов. Это отсутствие аптечного пункта и выездные услуги лаборанта.

Открытие небольшого фельдшерско-акушерского пункта стало знаковым событием для жителей отдаленного населенного пункта. Теперь они ставят новые цели по преображению своей малой родины и улучшению качества жизни на селе.



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