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Вчера, 18:37

Одаренных детей будут поддерживать


Одаренных детей будут поддерживатьРазвитие системы поддержки одаренных детей – главная тема сегодняшнего заседания Совета по правам ребенка при Главе Калмыкии. В этом направлении в регионе министерство образования реализует ряд программ. В республике работают 15 гимназий, 6 лицеев и система организации дополнительного образования, в том числе этношкола и открывшийся недавно Республиканский образовательный центр для поддержки одаренных детей.

По словам заместителя министра образования Татьяны Питкиевой, в этом центре уже проведены 2 профильные смены. 36 школьников смогли расширить предметные знания. До конца года будут организованы 4 смены с участием ученых КалмГУ.

По итогам заседания принято решение создать стажировочные площадки для работы с одаренными детьми на базе бюджетных учреждений в сфере социальной защиты, образования и спорта с учетом имеющихся у них материально-технических возможностей.

Также участниками совета было принято решение предложить Народному хуралу выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в статью «Об образовании в Российской федерации». Речь идет о том, чтобы дополнить ее положениями о преимущественном приеме в государственные и муниципальные учебные организации на бесплатной основе по дополнительным общеобразовательным программам детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.



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