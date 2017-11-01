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Вчера, 18:34

Как молодежи противодействовать терроризму


Как молодежи противодействовать терроризмуСегодня участники зонального семинара по гармонизации межэтнических отношений говорили о формах и методах противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи.

Как было отмечено, агрессивная информационная среда оказывает отрицательное влияние на несовершеннолетних. Поэтому перед всеми стоит задача - уметь убеждать и владеть техниками, которые позволят молодому человеку научиться анализировать ситуацию, понимать, что вокруг него происходит.

В этом направлении основная роль отводится образовательным учреждениям республики. Духовно-нравственное воспитание детей как основа противодействия межнациональным и межрелигиозным конфликтам, формирование культуры межнационального общения в молодежной среде: проблемы и возможные пути решения.

Эти и другие задачи были рассмотрены на сегодняшнем семинаре.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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