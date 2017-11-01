Как молодежи противодействовать терроризму

Сегодня участники зонального семинара по гармонизации межэтнических отношений говорили о формах и методах противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи.



Как было отмечено, агрессивная информационная среда оказывает отрицательное влияние на несовершеннолетних. Поэтому перед всеми стоит задача - уметь убеждать и владеть техниками, которые позволят молодому человеку научиться анализировать ситуацию, понимать, что вокруг него происходит.



В этом направлении основная роль отводится образовательным учреждениям республики. Духовно-нравственное воспитание детей как основа противодействия межнациональным и межрелигиозным конфликтам, формирование культуры межнационального общения в молодежной среде: проблемы и возможные пути решения.



Эти и другие задачи были рассмотрены на сегодняшнем семинаре. Сегодня участники зонального семинара по гармонизации межэтнических отношений говорили о формах и методах противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи.Как было отмечено, агрессивная информационная среда оказывает отрицательное влияние на несовершеннолетних. Поэтому перед всеми стоит задача - уметь убеждать и владеть техниками, которые позволят молодому человеку научиться анализировать ситуацию, понимать, что вокруг него происходит.В этом направлении основная роль отводится образовательным учреждениям республики. Духовно-нравственное воспитание детей как основа противодействия межнациональным и межрелигиозным конфликтам, формирование культуры межнационального общения в молодежной среде: проблемы и возможные пути решения.Эти и другие задачи были рассмотрены на сегодняшнем семинаре.



Смотреть полный выпуск новостей



