За провоз сильнодействующих веществ задержаны жители Дагестана

41 флакон глазных капель «Тропикамид», 32 капсулы препарата «Прегабалин» и 699 упаковок сильнодействующего лекарства «Трамадол» обнаружили и изъяли сотрудники элистинского отделения по контролю за оборотом наркотиков МВД в ходе досмотра транспортного средства.



Автомобиль, на котором передвигались двое жителей Дагестана, был остановлен инспекторами ГИБДД на 320 километре дороги «Астрахань- Элиста - Ставрополь». В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за сбыт сильнодействующих веществ. 41 флакон глазных капель «Тропикамид», 32 капсулы препарата «Прегабалин» и 699 упаковок сильнодействующего лекарства «Трамадол» обнаружили и изъяли сотрудники элистинского отделения по контролю за оборотом наркотиков МВД в ходе досмотра транспортного средства.Автомобиль, на котором передвигались двое жителей Дагестана, был остановлен инспекторами ГИБДД на 320 километре дороги «Астрахань- Элиста - Ставрополь». В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за сбыт сильнодействующих веществ.



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