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Сегодня, 12:39

1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом


1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. К этой дате приурочена Всероссийская акция. Она стартовала на этой неделе и продлится до 3-го декабря. Во всех регионах, в том числе и в Калмыкии, в ВУЗах и школах проводятся открытые уроки и лекции, работают мобильные лаборатории, где можно пройти обследование – бесплатно и анонимно. Узнать свой ВИЧ-статус можно в любом медицинском учреждении.

В центре степной столицы расположился передвижной медицинский центр. В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы с этим опасным заболеванием, здесь проходит информационная кампания «Моё здоровье, моё право». Любой желающий может сдать кровь на антитела к ВИЧ абсолютно бесплатно и анонимно. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, более 14 миллионов людей во всем мире не знают, о том, что заражены ВИЧ-инфекцией. При этом болезнь уже давно не имеет четко выраженного социального статуса, вирус распространяется не только среди так называемых «групп риска». В Калмыкии за этот год зарегистрировано 12 новых случаев заражения ВИЧ.

Также в рамках акции жителям столицы были розданы буклеты, брошюры по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, средства контрацепции, тематические значки и магниты. И, конечно же, символ всемирного дня борьбы со СПИДом – красная ленточка. В качестве волонтеров выступили члены республиканского союза молодежи.

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» продлится во всех регионах страны до 3 декабря. В Калмыкии «Республиканским центром специализированных видов медицинской помощи» в эти дни запланировано множество мероприятий. Это лекции и круглые столы в учебных и медицинских учреждениях, раздача информационных листовок среди безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения, среди посетителей крупных торговых точек Элисты, увеселительных и спортивных заведений. Все мероприятия освещаются с помощью социальных сетей.



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