На вопросы жителей республики ответит Хонгор Эльбиков

Завтра 30 ноября в рамках проекта Общественной палаты Калмыкии «Час с министром» на вопросы ответит руководитель регионального министерства культуры и туризма Хонгор Эльбиков.



Жители республики в очередной раз станут участниками разговора с главой ведомства. Все вопросы заранее были отправлены на адрес электронной почты Общественной палаты. Завтра 30 ноября в рамках проекта Общественной палаты Калмыкии «Час с министром» на вопросы ответит руководитель регионального министерства культуры и туризма Хонгор Эльбиков.Жители республики в очередной раз станут участниками разговора с главой ведомства. Все вопросы заранее были отправлены на адрес электронной почты Общественной палаты.



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