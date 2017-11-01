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Сегодня, 12:37

На вопросы жителей республики ответит Хонгор Эльбиков


На вопросы жителей республики ответит Хонгор ЭльбиковЗавтра 30 ноября в рамках проекта Общественной палаты Калмыкии «Час с министром» на вопросы ответит руководитель регионального министерства культуры и туризма Хонгор Эльбиков.

Жители республики в очередной раз станут участниками разговора с главой ведомства. Все вопросы заранее были отправлены на адрес электронной почты Общественной палаты.



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