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Сегодня, 12:35

В Ики-Буруле благоустроили дворовые территории


В Ики-Буруле благоустроили дворовые территорииЖители поселка Ики-Бурул стали активными участниками реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В райцентре благоустроены две дворовые территории. У местных ребят появилась детская и спортивная площадки, а также места для отдыха.

Этого радостного события больше всех, конечно, ждали дети. Несмотря на морозы, ребята готовы целями днями гонять мяч на спортивной площадке. Говорят, не ожидали, что их двор станет таким красивым и уютным. Теперь сюда приходят поиграть и их друзья с соседних улиц.

Сдали объект в торжественной обстановке. Местные жители уверены, что это событие не районного уровня, а федерального масштаба. Ведь Ики-Бурульцы оказались первыми в списке по реализации приоритетного проекта. Что касается общественных территорий поселка, то в парковой зоне еще летом в рамках этой программы был сооружен детский городок с игровыми элементами. А дворовые площадки здесь благоустроили раньше срока. Разделить радость сельчан приехал Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко.

Пенсионерка Александра Бей рассказывает, что наблюдала, как на глазах преображалась придомовая территория. Больше всего ее привлекает уютная беседка. Ведь в разработке эскиза принимали участие практически все местные жители. Спорили, где установить скамейки, детские площадки, парковочную зону.

По мнению сельчан, недостаточно создать просто красивый и уютный двор. Важно поддерживать его в хорошем состоянии. Поэтому все активно принялись за уборку первого снега. Кстати, на общем собрании выбрали ответственного за освещение.

Это первый в России проект, согласно которому решение о том, какие дворы и объекты ремонтировать, принималось не чиновниками, а жителями. Теперь сельчане строят планы на весну. В первую очередь, на благоустроенной территории хотят озеленить участки и разбить клумбы.



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