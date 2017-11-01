Проект бюджета Элисты принят в первом чтении

Сегодня принят в первом чтении проект бюджета Элисты на трехлетний период. Таково решение городского собрания.



С учетом того, что в 2018-м прогнозируется увеличение налоговых и неналоговых поступлений, примерно на 68 миллионов рублей, а безвозмездных - не ниже уровня текущего года, то доходная часть должна составить не менее полутора миллиарда рублей. Дефицит 34 миллиона 498 тысяч.



При формировании главного финансового документа учтены расходы на реализацию 9-ти муниципальных программ. В работе горсобрания принял участие депутат Госдумы Батор Адучиев. Сегодня принят в первом чтении проект бюджета Элисты на трехлетний период. Таково решение городского собрания.С учетом того, что в 2018-м прогнозируется увеличение налоговых и неналоговых поступлений, примерно на 68 миллионов рублей, а безвозмездных - не ниже уровня текущего года, то доходная часть должна составить не менее полутора миллиарда рублей. Дефицит 34 миллиона 498 тысяч.При формировании главного финансового документа учтены расходы на реализацию 9-ти муниципальных программ. В работе горсобрания принял участие депутат Госдумы Батор Адучиев.



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