Налоги следует оплатить до 1 декабря

До 1 декабря всем россиянам, владеющим землей, домами, квартирами, транспортными средствами, гаражами или машино-местами, необходимо заплатить земельный и имущественный налоги за 2016 год. Всю информацию можно узнать в личном кабинете на сайте ведомства.



В противном случае со 2 декабря начнут начисляться пени. Если вы не согласны с назначенной суммой, обратиться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей можно в течение трех лет с этого момента, а не одного месяца, как было до сих пор.



Кроме того, с начала декабря всем организациям, неверно указавшим назначение платежа, ФНС будет направлять информационное письмо с кодом ошибки и просьбой ее исправить. До 1 декабря всем россиянам, владеющим землей, домами, квартирами, транспортными средствами, гаражами или машино-местами, необходимо заплатить земельный и имущественный налоги за 2016 год. Всю информацию можно узнать в личном кабинете на сайте ведомства.В противном случае со 2 декабря начнут начисляться пени. Если вы не согласны с назначенной суммой, обратиться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей можно в течение трех лет с этого момента, а не одного месяца, как было до сих пор.Кроме того, с начала декабря всем организациям, неверно указавшим назначение платежа, ФНС будет направлять информационное письмо с кодом ошибки и просьбой ее исправить.



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