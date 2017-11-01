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Сегодня, 12:32

Налоги следует оплатить до 1 декабря


Налоги следует оплатить до 1 декабряДо 1 декабря всем россиянам, владеющим землей, домами, квартирами, транспортными средствами, гаражами или машино-местами, необходимо заплатить земельный и имущественный налоги за 2016 год. Всю информацию можно узнать в личном кабинете на сайте ведомства.

В противном случае со 2 декабря начнут начисляться пени. Если вы не согласны с назначенной суммой, обратиться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей можно в течение трех лет с этого момента, а не одного месяца, как было до сих пор.

Кроме того, с начала декабря всем организациям, неверно указавшим назначение платежа, ФНС будет направлять информационное письмо с кодом ошибки и просьбой ее исправить.



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