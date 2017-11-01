В Калмыкии увеличилось количество ДТП с участием пешеходов

В Калмыкии увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Только за прошедшую неделю в регионе произошло 20 ДТП, в которых 45 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Есть и погибший. Такую статистику приводят автоинспекторы. По их данным, виновниками аварий не всегда признаются водители. Так случилось и в ходе рейда на дорогах Элисты.



Станислав переходит по тому самому злополучному пешеходному переходу, на котором 18 ноября водитель автомобиля марки «ауди» сбил его 9-летнего сына. В районе дома номер 18, двигаясь по улице Джангара, он проехал на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Потерпевший был доставлен в медучреждение с травмами шейного отдела позвоночника.



Подозреваемый 24-летний житель Яшалтинского района был задержан. Его транспортное средство с характерными механическими повреждениями находилось на территории одной из животноводческих стоянок Городовиковского района. Проводятся следственные действия.



По словам сотрудников ГИБДД, бывает, что и сами пешеходы становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Госинспектор дорожного надзора Станислав Чурюмов останавливает очередного нарушителя в 3 микрорайоне столицы. Мужчина пересек проезжую часть в неположенном месте. И это несмотря на то, что буквально в 10 метрах – пешеходный переход.



А вот эта гражданка нарушает правила дорожного движения уже в первом микрорайоне. И это при том, что пешеходные переходы расположены по обе стороны от нее всего в пятидесяти метрах. Неделю назад на этом самом участке дороги был совершен наезд на 23-летнюю элистинку. С травмами она была госпитализирована в нейрохирургическое отделение республиканской больницы.



Спустя всего несколько минут на этом же опасном и оживленном участке бесстрашно перебегает дорожную часть группа семиклассников. Госинспектор проводит с несовершеннолетними профилактическую беседу.



Короткий световой день - одна из причин автоаварий. Потому в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. В Элисте за десять месяцев текущего года зарегистрировано 62 наезда на пешеходов. 64 получили травмы различной степени тяжести. Два человека погибли. Самыми аварийными улицами по статистике оказались Ленина, Клыкова, Остапа Бендера и Сухэ-Батора. В Калмыкии увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Только за прошедшую неделю в регионе произошло 20 ДТП, в которых 45 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Есть и погибший. Такую статистику приводят автоинспекторы. По их данным, виновниками аварий не всегда признаются водители. Так случилось и в ходе рейда на дорогах Элисты.Станислав переходит по тому самому злополучному пешеходному переходу, на котором 18 ноября водитель автомобиля марки «ауди» сбил его 9-летнего сына. В районе дома номер 18, двигаясь по улице Джангара, он проехал на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП. Потерпевший был доставлен в медучреждение с травмами шейного отдела позвоночника.Подозреваемый 24-летний житель Яшалтинского района был задержан. Его транспортное средство с характерными механическими повреждениями находилось на территории одной из животноводческих стоянок Городовиковского района. Проводятся следственные действия.По словам сотрудников ГИБДД, бывает, что и сами пешеходы становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Госинспектор дорожного надзора Станислав Чурюмов останавливает очередного нарушителя в 3 микрорайоне столицы. Мужчина пересек проезжую часть в неположенном месте. И это несмотря на то, что буквально в 10 метрах – пешеходный переход.А вот эта гражданка нарушает правила дорожного движения уже в первом микрорайоне. И это при том, что пешеходные переходы расположены по обе стороны от нее всего в пятидесяти метрах. Неделю назад на этом самом участке дороги был совершен наезд на 23-летнюю элистинку. С травмами она была госпитализирована в нейрохирургическое отделение республиканской больницы.Спустя всего несколько минут на этом же опасном и оживленном участке бесстрашно перебегает дорожную часть группа семиклассников. Госинспектор проводит с несовершеннолетними профилактическую беседу.Короткий световой день - одна из причин автоаварий. Потому в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. В Элисте за десять месяцев текущего года зарегистрировано 62 наезда на пешеходов. 64 получили травмы различной степени тяжести. Два человека погибли. Самыми аварийными улицами по статистике оказались Ленина, Клыкова, Остапа Бендера и Сухэ-Батора.



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