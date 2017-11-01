ДДТ будет капитально отремонтирован

Новая страница истории дворца детского творчества. В этом году на капитальный ремонт здания ДДТ и благоустройство прилегающей территории из резервного фонда президента будут выделены средства. Распоряжение Владимира Путина уже опубликовано на официальном сайте. В целом финансирование поступит по линии Минздрава, минкультуры, минтруда и минспорта.



Что касается сферы образования, то из 14 ведомственных объектов, на которые выделяются средства – всего два находятся в ЮФО. Это детский сад в Адыгее и ДДТ в Калмыкии. На капитальный ремонт учреждения дополнительного образования, в прошлом году отметившего 25-летие, предусмотрены свыше 65-ти миллионов рублей из резервного фонда главы государства. Новая страница истории дворца детского творчества. В этом году на капитальный ремонт здания ДДТ и благоустройство прилегающей территории из резервного фонда президента будут выделены средства. Распоряжение Владимира Путина уже опубликовано на официальном сайте. В целом финансирование поступит по линии Минздрава, минкультуры, минтруда и минспорта.Что касается сферы образования, то из 14 ведомственных объектов, на которые выделяются средства – всего два находятся в ЮФО. Это детский сад в Адыгее и ДДТ в Калмыкии. На капитальный ремонт учреждения дополнительного образования, в прошлом году отметившего 25-летие, предусмотрены свыше 65-ти миллионов рублей из резервного фонда главы государства.



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