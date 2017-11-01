Развитие и поддержка предпринимательства в Калмыкии. Такова тема очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас» на Радио России - Калмыкия. Гости студии - представители бизнес-сообщества и Центра поддержки предпринимателей республики.



Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону 4-11-26. Слушайте Программу «Здесь и сейчас» в четверг 30 ноября в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на youtube канале Радио Калмыкии. Развитие и поддержка предпринимательства в Калмыкии. Такова тема очередного выпуска интерактивной программы «Здесь и сейчас» на Радио России - Калмыкия. Гости студии - представители бизнес-сообщества и Центра поддержки предпринимателей республики.Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону 4-11-26. Слушайте Программу «Здесь и сейчас» в четверг 30 ноября в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на youtube канале Радио Калмыкии.



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