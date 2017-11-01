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Сегодня, 14:39

Социализация горожан с ограниченными возможностями


Социализация горожан с ограниченными возможностямиСоциализация людей с ограниченными возможностями здоровья – главная тема сегодняшнего брифинга. По словам заместителя главы администрации Элисты Галины Васькиной, работа в этом направлении с годами активизируется. В рамках госпрограмм в 8-ми школах и 2-ух детских садах функционируют инклюзивные группы, в этом году было оборудовано 40 пандусов, в ходе ремонтных работ сразу предусматривались заниженные бордюры на дорогах и тротуарах. Также большое внимание уделяется социальной адаптации, проходят спортивные и творческие мероприятия.

Председатель общественной организации инвалидов Александр Каманджаев отметил поддержку со стороны, как республиканских властей, так и государства в целом. Однако, разительных изменений без активного участия в этой работе самих граждан добиться нельзя.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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