Социализация горожан с ограниченными возможностями

Социализация людей с ограниченными возможностями здоровья – главная тема сегодняшнего брифинга. По словам заместителя главы администрации Элисты Галины Васькиной, работа в этом направлении с годами активизируется. В рамках госпрограмм в 8-ми школах и 2-ух детских садах функционируют инклюзивные группы, в этом году было оборудовано 40 пандусов, в ходе ремонтных работ сразу предусматривались заниженные бордюры на дорогах и тротуарах. Также большое внимание уделяется социальной адаптации, проходят спортивные и творческие мероприятия.



Председатель общественной организации инвалидов Александр Каманджаев отметил поддержку со стороны, как республиканских властей, так и государства в целом. Однако, разительных изменений без активного участия в этой работе самих граждан добиться нельзя. Социализация людей с ограниченными возможностями здоровья – главная тема сегодняшнего брифинга. По словам заместителя главы администрации Элисты Галины Васькиной, работа в этом направлении с годами активизируется. В рамках госпрограмм в 8-ми школах и 2-ух детских садах функционируют инклюзивные группы, в этом году было оборудовано 40 пандусов, в ходе ремонтных работ сразу предусматривались заниженные бордюры на дорогах и тротуарах. Также большое внимание уделяется социальной адаптации, проходят спортивные и творческие мероприятия.Председатель общественной организации инвалидов Александр Каманджаев отметил поддержку со стороны, как республиканских властей, так и государства в целом. Однако, разительных изменений без активного участия в этой работе самих граждан добиться нельзя.



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