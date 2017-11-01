Дорожники Элисты к зиме готовы

В Калмыкии заметно похолодало. Сегодня пасмурно, без осадков. Днем минус 1-2, ночью чуть прохладнее. Завтра, по данным официального сайта Росгидромета, в регионе переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха в среднем 2-4 выше нуля. В северных районах холодно минус 2-3. В степной столице завтра облачно. Столбик термометров днем достигнет отметки +1. К вечеру опустится до нуля. Ночью минус 2. Ветер восточный 5-6 метров в секунду. Влажность высокая около 90-та процентов.



Итак, выпавший накануне в Калмыкии снег, порадовал жителей степного региона и ознаменовал собой начало зимнего сезона. При том, что ноябрь, можно сказать, был непривычно теплым. Потому у коммунальных служб была возможность тщательно подготовиться к морозам. И первые осадки не застали их врасплох. И хотя работа специалистов дорожного хозяйства усложнилась, среагировали они оперативно.



Дорожники Элисты первый снег ждали давно, все-таки на календаре конец ноября. Заранее проверили технику, сделали запас необходимых противогололедных материалов. График круглосуточного дежурства составлен с начала месяца. И это не случайно, в прошлом году в этот период работа велась в авральном режиме.



Сегодня техника, можно сказать, прошла проверку на прочность. Несмотря на то, что на некоторых участках автодороги снежный покров минимальный, подсыпку все же произвели. Ночью и в утренние часы будут работать по 2 машины в зависимости от интенсивности осадков.



Полторы тысячи тонн песчано-соляной смеси заготовлено на сегодня. Но и этот запас будет пополняться. Более того, совместно с Госавтоинспекцией, регулярно проводится мониторинг состояния проезжей части. Вся зима еще впереди, говорит водитель с более чем 30-летним стажем Михаил Овадыков. Только в Горзеленхозе он трудился 14 лет. Так что по опыту знаю, говорит он, что, порой, бывают такие времена, когда вообще нет ни минуты на отдых.



У специалистов, не говоря уже об инспекторах ГИБДД, одна просьба к водителям: соблюдать правила дорожного движения. Особенно в части скоростного режима. Кстати, лишь немногие сменили шины по сезону. Так что первый снег врасплох застал именно автовладельцев. В Калмыкии заметно похолодало. Сегодня пасмурно, без осадков. Днем минус 1-2, ночью чуть прохладнее. Завтра, по данным официального сайта Росгидромета, в регионе переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха в среднем 2-4 выше нуля. В северных районах холодно минус 2-3. В степной столице завтра облачно. Столбик термометров днем достигнет отметки +1. К вечеру опустится до нуля. Ночью минус 2. Ветер восточный 5-6 метров в секунду. Влажность высокая около 90-та процентов.Итак, выпавший накануне в Калмыкии снег, порадовал жителей степного региона и ознаменовал собой начало зимнего сезона. При том, что ноябрь, можно сказать, был непривычно теплым. Потому у коммунальных служб была возможность тщательно подготовиться к морозам. И первые осадки не застали их врасплох. И хотя работа специалистов дорожного хозяйства усложнилась, среагировали они оперативно.Дорожники Элисты первый снег ждали давно, все-таки на календаре конец ноября. Заранее проверили технику, сделали запас необходимых противогололедных материалов. График круглосуточного дежурства составлен с начала месяца. И это не случайно, в прошлом году в этот период работа велась в авральном режиме.Сегодня техника, можно сказать, прошла проверку на прочность. Несмотря на то, что на некоторых участках автодороги снежный покров минимальный, подсыпку все же произвели. Ночью и в утренние часы будут работать по 2 машины в зависимости от интенсивности осадков.Полторы тысячи тонн песчано-соляной смеси заготовлено на сегодня. Но и этот запас будет пополняться. Более того, совместно с Госавтоинспекцией, регулярно проводится мониторинг состояния проезжей части. Вся зима еще впереди, говорит водитель с более чем 30-летним стажем Михаил Овадыков. Только в Горзеленхозе он трудился 14 лет. Так что по опыту знаю, говорит он, что, порой, бывают такие времена, когда вообще нет ни минуты на отдых.У специалистов, не говоря уже об инспекторах ГИБДД, одна просьба к водителям: соблюдать правила дорожного движения. Особенно в части скоростного режима. Кстати, лишь немногие сменили шины по сезону. Так что первый снег врасплох застал именно автовладельцев.



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