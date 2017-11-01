Дорожники Элисты к зиме готовы

В Калмыкии заметно похолодало. Сегодня пасмурно, без осадков. Днем минус 1-2, ночью чуть прохладнее. Завтра, по данным официального сайта Росгидромета, в регионе переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха в среднем 2-4 выше нуля. В северных районах холодно минус 2-3. В степной столице завтра облачно. Столбик термометров днем достигнет отметки +1. К вечеру опустится до нуля. Ночью минус 2. Ветер восточный 5-6 метров в секунду. Влажность высокая около 90-та процентов.
Итак, выпавший накануне в Калмыкии снег, порадовал жителей степного региона и ознаменовал собой начало зимнего сезона. При том, что ноябрь, можно сказать, был непривычно теплым. Потому у коммунальных служб была возможность тщательно подготовиться к морозам. И первые осадки не застали их врасплох. И хотя работа специалистов дорожного хозяйства усложнилась, среагировали они оперативно.
Дорожники Элисты первый снег ждали давно, все-таки на календаре конец ноября. Заранее проверили технику, сделали запас необходимых противогололедных материалов. График круглосуточного дежурства составлен с начала месяца. И это не случайно, в прошлом году в этот период работа велась в авральном режиме.
Сегодня техника, можно сказать, прошла проверку на прочность. Несмотря на то, что на некоторых участках автодороги снежный покров минимальный, подсыпку все же произвели. Ночью и в утренние часы будут работать по 2 машины в зависимости от интенсивности осадков.
Полторы тысячи тонн песчано-соляной смеси заготовлено на сегодня. Но и этот запас будет пополняться. Более того, совместно с Госавтоинспекцией, регулярно проводится мониторинг состояния проезжей части. Вся зима еще впереди, говорит водитель с более чем 30-летним стажем Михаил Овадыков. Только в Горзеленхозе он трудился 14 лет. Так что по опыту знаю, говорит он, что, порой, бывают такие времена, когда вообще нет ни минуты на отдых.
У специалистов, не говоря уже об инспекторах ГИБДД, одна просьба к водителям: соблюдать правила дорожного движения. Особенно в части скоростного режима. Кстати, лишь немногие сменили шины по сезону. Так что первый снег врасплох застал именно автовладельцев.