ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 14:37

Дорожники Элисты к зиме готовы


Дорожники Элисты к зиме готовыВ Калмыкии заметно похолодало. Сегодня пасмурно, без осадков. Днем минус 1-2, ночью чуть прохладнее. Завтра, по данным официального сайта Росгидромета, в регионе переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха в среднем 2-4 выше нуля. В северных районах холодно минус 2-3. В степной столице завтра облачно. Столбик термометров днем достигнет отметки +1. К вечеру опустится до нуля. Ночью минус 2. Ветер восточный 5-6 метров в секунду. Влажность высокая около 90-та процентов.

Итак, выпавший накануне в Калмыкии снег, порадовал жителей степного региона и ознаменовал собой начало зимнего сезона. При том, что ноябрь, можно сказать, был непривычно теплым. Потому у коммунальных служб была возможность тщательно подготовиться к морозам. И первые осадки не застали их врасплох. И хотя работа специалистов дорожного хозяйства усложнилась, среагировали они оперативно.

Дорожники Элисты первый снег ждали давно, все-таки на календаре конец ноября. Заранее проверили технику, сделали запас необходимых противогололедных материалов. График круглосуточного дежурства составлен с начала месяца. И это не случайно, в прошлом году в этот период работа велась в авральном режиме.

Сегодня техника, можно сказать, прошла проверку на прочность. Несмотря на то, что на некоторых участках автодороги снежный покров минимальный, подсыпку все же произвели. Ночью и в утренние часы будут работать по 2 машины в зависимости от интенсивности осадков.

Полторы тысячи тонн песчано-соляной смеси заготовлено на сегодня. Но и этот запас будет пополняться. Более того, совместно с Госавтоинспекцией, регулярно проводится мониторинг состояния проезжей части. Вся зима еще впереди, говорит водитель с более чем 30-летним стажем Михаил Овадыков. Только в Горзеленхозе он трудился 14 лет. Так что по опыту знаю, говорит он, что, порой, бывают такие времена, когда вообще нет ни минуты на отдых.

У специалистов, не говоря уже об инспекторах ГИБДД, одна просьба к водителям: соблюдать правила дорожного движения. Особенно в части скоростного режима. Кстати, лишь немногие сменили шины по сезону. Так что первый снег врасплох застал именно автовладельцев.



Другие новости по теме:

  • Зима уже не отступит
  • В Калмыкии ожидается похолодание и усиление ветра
  • Конец ноября в Калмыкии будет дождливым
  • В Калмыкии пошел первый снег
  • Погода в Калмыкии будет резко меняться
  • В выходные в Калмыкии ожидается дождливая погода
  • Слабый снег и ветер ожидаются в Калмыкии
  • В Калмыкию пришли крещенские морозы
  • Синоптики обещают жителям Калмыкии первый снег к 28 ноября
  • В Калмыкии потеплеет, но к концу недели опять похолодает

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.