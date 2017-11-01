Продолжается прием вопросов Алексею Орлову. Прямой разговор состоится в декабре в рамках спецпроекта интернет-газеты «Степные вести» «Глава онлайн». Прислать их можно на электронную почту step-vesti@yandex.ru. Прием завершится 30 ноября. На этот раз будут подготовлены около 30 точек подключения, в том числе представительства в Москве и Санкт-Петербурге.



Напомним, первая «прямая линия» состоялась 1 августа текущего года. Общение главы субъекта в онлайн формате на Юге страны проводилось впервые. Предстоящая онлайн-конференция вызывает большой интерес у жителей республики. Многие считают, что подобная форма общения приведет к ощутимым результатам. Продолжается прием вопросов Алексею Орлову. Прямой разговор состоится в декабре в рамках спецпроекта интернет-газеты «Степные вести» «Глава онлайн». Прислать их можно на электронную почту step-vesti@yandex.ru. Прием завершится 30 ноября. На этот раз будут подготовлены около 30 точек подключения, в том числе представительства в Москве и Санкт-Петербурге.Напомним, первая «прямая линия» состоялась 1 августа текущего года. Общение главы субъекта в онлайн формате на Юге страны проводилось впервые. Предстоящая онлайн-конференция вызывает большой интерес у жителей республики. Многие считают, что подобная форма общения приведет к ощутимым результатам.



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