В Калмыкии продолжается работа по реконструкции и строительству сельских домов культуры. Это одна из основных задач, которую перед региональным министерством культуры поставил глава региона в рамках декабрьского обращения к депутатам Народного Хурала. Немалые средства также были направлены и на укрепление материально-технической базы учреждений. Кроме того, ряд задач предстоит решить и министерству экономики.



В этом году началась реконструкция сразу пяти сельских домов культуры в Яшалтинском, Малодербетовском, Целинном, Октябрьском и Юстинском районах. А также строительство двух объектов - в поселках Ергенинский и Кумской. На эти цели направлены деньги не только федерального бюджета, но и республиканской и местной казны. В главном документе страны уже заложены бюджетные средства для завершения намеченных работ в будущем году. Речь идет о 70 миллионах рублей. Кроме того, в рамках проекта «Местный дом культуры» был произведен ремонт отопления в двух сельских ДК. За счет республиканского бюджета аналогичная работа была осуществлена в поселке Алцын-хута Кетченеровского района.



Кроме того, в списке поручений главы республики значились мероприятия, направленные на развитие туризма. К примеру, в поселке Джалыково Лаганского района был проведен фестиваль лотоса. Это живописное место посетили более двух тысяч туристов из разных уголков страны. Также в будущем году в Калмыкии будут реализованы четыре масштабных творческих проекта. Между тем, большую работу предстоит выполнить министерству экономики и торговли, которому дано поручение - внести необходимые поправки в уже действующую стратегию социально-экономического развития региона на период до 2020 года. Кстати, обсуждение документа состоялось с участием жителей республики, депутатского корпуса, общественных организаций. По словам профильного министра Зои Санджиевой, для органов исполнительной власти этот долгосрочный документ, как настольная книга, которая используется в работе ежедневно.



Реализация дорожных карт по внедрению целевых моделей позволила значительно упростить процедуру ведения бизнеса, то есть мероприятия были направлены на снижение административного барьера, сокращение сроков получения разрешений на строительство, подключения к электросетям, газо- и водопроводу. Одним словом, создать условия для благоприятного бизнес-климата и привлечения инвестиций для тех, кто открыл собственное дело. В качестве положительного примера можно отметить открытие на базе двух финансовых учреждений центра оказания услуг по принципу одного окна. И еще одно поручение главы республики касается поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.



Кстати, представители некоммерческих организаций уже подают заявки для участия в конкурсе и могут рассчитывать на поддержку своих социально-значимых проектов. В Калмыкии продолжается работа по реконструкции и строительству сельских домов культуры. Это одна из основных задач, которую перед региональным министерством культуры поставил глава региона в рамках декабрьского обращения к депутатам Народного Хурала. Немалые средства также были направлены и на укрепление материально-технической базы учреждений. Кроме того, ряд задач предстоит решить и министерству экономики.В этом году началась реконструкция сразу пяти сельских домов культуры в Яшалтинском, Малодербетовском, Целинном, Октябрьском и Юстинском районах. А также строительство двух объектов - в поселках Ергенинский и Кумской. На эти цели направлены деньги не только федерального бюджета, но и республиканской и местной казны. В главном документе страны уже заложены бюджетные средства для завершения намеченных работ в будущем году. Речь идет о 70 миллионах рублей. Кроме того, в рамках проекта «Местный дом культуры» был произведен ремонт отопления в двух сельских ДК. За счет республиканского бюджета аналогичная работа была осуществлена в поселке Алцын-хута Кетченеровского района.Кроме того, в списке поручений главы республики значились мероприятия, направленные на развитие туризма. К примеру, в поселке Джалыково Лаганского района был проведен фестиваль лотоса. Это живописное место посетили более двух тысяч туристов из разных уголков страны. Также в будущем году в Калмыкии будут реализованы четыре масштабных творческих проекта. Между тем, большую работу предстоит выполнить министерству экономики и торговли, которому дано поручение - внести необходимые поправки в уже действующую стратегию социально-экономического развития региона на период до 2020 года. Кстати, обсуждение документа состоялось с участием жителей республики, депутатского корпуса, общественных организаций. По словам профильного министра Зои Санджиевой, для органов исполнительной власти этот долгосрочный документ, как настольная книга, которая используется в работе ежедневно.Реализация дорожных карт по внедрению целевых моделей позволила значительно упростить процедуру ведения бизнеса, то есть мероприятия были направлены на снижение административного барьера, сокращение сроков получения разрешений на строительство, подключения к электросетям, газо- и водопроводу. Одним словом, создать условия для благоприятного бизнес-климата и привлечения инвестиций для тех, кто открыл собственное дело. В качестве положительного примера можно отметить открытие на базе двух финансовых учреждений центра оказания услуг по принципу одного окна. И еще одно поручение главы республики касается поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.Кстати, представители некоммерческих организаций уже подают заявки для участия в конкурсе и могут рассчитывать на поддержку своих социально-значимых проектов.



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