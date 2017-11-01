Как пережить наступающие морозы? В этом случае медики рекомендуют включить в ежедневный рацион продукты богатые калием. И в первую очередь, рыбу. Во дворце спорта имени Калдарикова до среды работает выставка-продажа «Рыбак Камчатки».



Для жителей Калмыкии привезли более 30-ти разновидностей копченостей: белорыбица, кижуч, палтус, зубатка, красная икра. А также редкая чавыча и дальневосточная корюшка. Доставляют деликатесы с Камчатского края без использования заморозки, это сохраняет богатство микроэлементов, необходимых в осенне-зимний период, и вкус.



Можно совместить приятное с полезным и запастись вкусностями на зиму или к празднику Зул. Питательная и при этом вкусная пища укрепит организм и доставит удовольствие даже самым искушенным гурманам. Как пережить наступающие морозы? В этом случае медики рекомендуют включить в ежедневный рацион продукты богатые калием. И в первую очередь, рыбу. Во дворце спорта имени Калдарикова до среды работает выставка-продажа «Рыбак Камчатки».Для жителей Калмыкии привезли более 30-ти разновидностей копченостей: белорыбица, кижуч, палтус, зубатка, красная икра. А также редкая чавыча и дальневосточная корюшка. Доставляют деликатесы с Камчатского края без использования заморозки, это сохраняет богатство микроэлементов, необходимых в осенне-зимний период, и вкус.Можно совместить приятное с полезным и запастись вкусностями на зиму или к празднику Зул. Питательная и при этом вкусная пища укрепит организм и доставит удовольствие даже самым искушенным гурманам.



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