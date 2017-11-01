ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:21

Спецтехника к зиме готова


Спецтехника к зиме готоваГотовность спецтехники городского зеленого хозяйства к предстоящей зиме – одна из главных тем сегодняшнего совещания в администрации Элисты. Руководитель учреждения заверил, что автопарк полностью готов, имеется в необходимом количестве песчано-солевая смесь и ГСМ. Кроме того, в период холодов предусмотрен 24-часовой график работы бригад.

В связи с сезонным сокращением светового дня обсудили и уличное освещение, к концу недели его наладят по улице Ипподромная. Также говорили о несоответствии нормам и гостам продукции, представляемой на ярмарках и стихийных рынках, и о необходимости окончательно решить вопрос с продажей алкогольной продукции в ларьках и магазинах после 22-х часов.

По словам Окона Нохашкиева, будут созданы межведомственные комиссии, которые и обсудят возможные пути решения.



Другие новости по теме:

  • В Элисте отмечены факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним
  • Животноводческие хозяйства республики готовятся к предстоящей зиме
  • В городской администрации обсудили ряд проблем
  • В городской администрации обсудили ряд проблем
  • Выявлены два факта нарушения условий продажи алкогольной продукции
  • Сегодня состоялась пресс-конференция главы администрации города
  • Калмыкия готова к зиме
  • Более 70 миллионов рублей будет направлено на уличное освещение Элисты
  • Выявлены факты реализации алкогольной продукции после 22.00 в Калмыкии
  • Для калмыцких дорог приобретено 120 тонн соли

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.