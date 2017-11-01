Спецтехника к зиме готова

Готовность спецтехники городского зеленого хозяйства к предстоящей зиме – одна из главных тем сегодняшнего совещания в администрации Элисты. Руководитель учреждения заверил, что автопарк полностью готов, имеется в необходимом количестве песчано-солевая смесь и ГСМ. Кроме того, в период холодов предусмотрен 24-часовой график работы бригад.



В связи с сезонным сокращением светового дня обсудили и уличное освещение, к концу недели его наладят по улице Ипподромная. Также говорили о несоответствии нормам и гостам продукции, представляемой на ярмарках и стихийных рынках, и о необходимости окончательно решить вопрос с продажей алкогольной продукции в ларьках и магазинах после 22-х часов.



По словам Окона Нохашкиева, будут созданы межведомственные комиссии, которые и обсудят возможные пути решения. Готовность спецтехники городского зеленого хозяйства к предстоящей зиме – одна из главных тем сегодняшнего совещания в администрации Элисты. Руководитель учреждения заверил, что автопарк полностью готов, имеется в необходимом количестве песчано-солевая смесь и ГСМ. Кроме того, в период холодов предусмотрен 24-часовой график работы бригад.В связи с сезонным сокращением светового дня обсудили и уличное освещение, к концу недели его наладят по улице Ипподромная. Также говорили о несоответствии нормам и гостам продукции, представляемой на ярмарках и стихийных рынках, и о необходимости окончательно решить вопрос с продажей алкогольной продукции в ларьках и магазинах после 22-х часов.По словам Окона Нохашкиева, будут созданы межведомственные комиссии, которые и обсудят возможные пути решения.



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