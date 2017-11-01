В воскресенье во всех городах России состоялись мероприятия, посвященные Дню матери. Калмыцкая столица также присоединилась к этому празднику.



Исполнить песню «Ээж мини» могли все желающие. Так многие элистинцы поддержали вокальный флешмоб, который был организован на территории культурного комплекса «Пагода семи дней». Это стало оригинальным подарком для каждой мамы Калмыкии. Праздничное настроение горожанам подняли и выпущенные в небо десятки воздушных шаров. Организаторами мероприятия выступила команда «Молодежка ОНФ». В воскресенье во всех городах России состоялись мероприятия, посвященные Дню матери. Калмыцкая столица также присоединилась к этому празднику.Исполнить песню «Ээж мини» могли все желающие. Так многие элистинцы поддержали вокальный флешмоб, который был организован на территории культурного комплекса «Пагода семи дней». Это стало оригинальным подарком для каждой мамы Калмыкии. Праздничное настроение горожанам подняли и выпущенные в небо десятки воздушных шаров. Организаторами мероприятия выступила команда «Молодежка ОНФ».



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