В Элисте в третий раз состоялся Всероссийский географический диктант. В этом году акция вышла на международный уровень. 25 стран присоединились к участникам. Для жителей Калмыкии работали шесть площадок. Четыре – в степной столице, две - в районах. Насколько трудными оказались задания, выясняла Зоя Бармагнанова.



Для Ильи Эрдниева участие во всероссийском диктанте - дебют. На одну из столичных площадок в Элистинскую школу №4, он пришел в числе первых. Семиклассника, кроме географии, интересует и международное право.



Многие из тех, кто пришел сдавать тест, - опытные участники. Учитель географии Ольга Текеева пишет диктант третий год подряд. За плечами более 35-ти лет стажа. Неудивительно, что в ее копилке – наивысший результат – сто баллов. Тем не менее, нынешний бланк с заданиями заставил задуматься даже специалиста. На каких почвах растет российский виноград, какой город – участник грядущего чемпионата мира по футболу, хорошо виден даже из космоса. Эти вопросы не вызвали трудностей. Сложнее было догадаться, в каком городе установили памятник холостому парню, и какой географический объект соответствует отрывку из художественного произведения.



Диктант начался в полдень по местному времени. Участникам было предложено 30 заданий разной степени сложности на знание терминов, расположения географических объектов на карте. На выполнение теста – всего 45 минут.



В международной акции участвовали семьями. Призер интеллектуального турнира по географии и участник географического марафона восьмиклассник Арслан Эрендженов всероссийский диктант писал вместе с мамой.



Те, у кого не было возможности лично прийти на одну из заявленных площадок, могли пройти тест, не выходя из дома в интернете. Работы будут проверять только профессиональные преподаватели. Впервые каждому будут выдавать свидетельство об участии во всероссийском географическом диктанте. Правильные ответы опубликуют на сайте русского географического общества уже 1 декабря. В Элисте в третий раз состоялся Всероссийский географический диктант. В этом году акция вышла на международный уровень. 25 стран присоединились к участникам. Для жителей Калмыкии работали шесть площадок. Четыре – в степной столице, две - в районах. Насколько трудными оказались задания, выясняла Зоя Бармагнанова.Для Ильи Эрдниева участие во всероссийском диктанте - дебют. На одну из столичных площадок в Элистинскую школу №4, он пришел в числе первых. Семиклассника, кроме географии, интересует и международное право.Многие из тех, кто пришел сдавать тест, - опытные участники. Учитель географии Ольга Текеева пишет диктант третий год подряд. За плечами более 35-ти лет стажа. Неудивительно, что в ее копилке – наивысший результат – сто баллов. Тем не менее, нынешний бланк с заданиями заставил задуматься даже специалиста. На каких почвах растет российский виноград, какой город – участник грядущего чемпионата мира по футболу, хорошо виден даже из космоса. Эти вопросы не вызвали трудностей. Сложнее было догадаться, в каком городе установили памятник холостому парню, и какой географический объект соответствует отрывку из художественного произведения.Диктант начался в полдень по местному времени. Участникам было предложено 30 заданий разной степени сложности на знание терминов, расположения географических объектов на карте. На выполнение теста – всего 45 минут.В международной акции участвовали семьями. Призер интеллектуального турнира по географии и участник географического марафона восьмиклассник Арслан Эрендженов всероссийский диктант писал вместе с мамой.Те, у кого не было возможности лично прийти на одну из заявленных площадок, могли пройти тест, не выходя из дома в интернете. Работы будут проверять только профессиональные преподаватели. Впервые каждому будут выдавать свидетельство об участии во всероссийском географическом диктанте. Правильные ответы опубликуют на сайте русского географического общества уже 1 декабря.



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