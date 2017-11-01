Состоялась встреча депутата Госдумы и спикера калмыцкого парламента

Сегодня состоялась встреча депутата Госдумы Батора Адучиева и спикера калмыцкого парламента Анатолия Козачко. Собеседники обсудили план мероприятий, который должен быть реализован в рамках региональной недели. Как рассказал Адучиев, график встреч весьма содержательный, запланированы приемы граждан не только в Элисте, но и в районах.



В эти минуты председатель Народного хурала продолжает встречи, но уже с жителями региона в рамках приема граждан. Круг вопросов, с которыми обращается население, весьма обширный. По каждому, как заверяет Анатолий Козачко, будут приняты конкретные решения. Сегодня состоялась встреча депутата Госдумы Батора Адучиева и спикера калмыцкого парламента Анатолия Козачко. Собеседники обсудили план мероприятий, который должен быть реализован в рамках региональной недели. Как рассказал Адучиев, график встреч весьма содержательный, запланированы приемы граждан не только в Элисте, но и в районах.В эти минуты председатель Народного хурала продолжает встречи, но уже с жителями региона в рамках приема граждан. Круг вопросов, с которыми обращается население, весьма обширный. По каждому, как заверяет Анатолий Козачко, будут приняты конкретные решения.



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