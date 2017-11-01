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Сегодня, 22:07

Новая эра информационного равенства


Новая эра информационного равенстваСигнал к лучшему. С сегодняшнего дня начинается новая эра информационного равенства. В регионе приступили к трансляции региональных программ в составе первого мультиплекса. Теперь, программы ГТРК «Калмыкия» на телеканале «Россия1», «Россия 24» и Радио России доступны даже в самых отдаленных населенных пунктах, там, где до этого дня жители такой возможности не имели.

Полвека назад калмыцкое телевидение начало свое телевещание в черно-белом изображении, когда километры пленки, огромные бобины наряду с декорациями, порой, сделанными кустарным способом, были неотъемлемой частью телевизионной студии. С 90-тыми пришло мощное переоснащение и новый уровень развития телевещания Калмыкии. В век высоких технологий мы перешли на цифровое вещание. Этот год мы начали обновлённым вещанием в формате 16 на 9 с высоко качественным изображением.

Этого события в семье Босхомджиевых из поселка Утта ждали много лет. Теперь новости на русском и калмыцком языках, утренние и тематические программы в прямом эфире доступны жителям даже таких отдаленных населенных пунктов. Прежде Чингис Босхомджиев узнавал свежие новости региона из интернета. А введение первого мультиплекса дало ему возможность смотреть программы регионального телевидения на телеканале «Россия».

С этого момента от мощного качественного сигнала не спрячутся даже отдаленные села республики. В рамках реализации федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания в Калмыкии должно быть введено в эксплуатацию 24 объекта – построено 15 новых, а 9 уже модернизировали. Один из них в поселке Утта, где установили новое оборудование. Впечатляют внушительные размеры мачты – 239 метров, а охват вещания станции просто огромный.

Вот оно сердце цифрового телевещания региона – земная спутниковая станция. Она введена в эксплуатацию в этом году. А эти два передатчика обеспечивают зрителю 20 бесплатных телеканалов, а также 3 радиопрограммы. Все под контролем большой команды. Специалисты непрерывно следят за передачей сигнала.

В настоящее время в зоне регионального вещания находятся 95 процентов жителей республики. Это новая эра информационного равенства, отметил директор филиала РТПЦ Ишля Манджиев. Врезка местных новостей в цифровой сигнал производится с помощью технологии распределительной модификации программ.

В скором времени цифровая технология вытеснит аналоговое телевидение. Такую задачу поставило руководство страны. К новой эпохе цифрового вещания уверенными шагами движется и степной регион.



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