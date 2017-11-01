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Сегодня, 22:00

Останки советских солдат перезахоронили в Яшкульском районе


Останки советских солдат перезахоронили в Яшкульском районеОстанки 16-ти советских солдат сегодня перезахоронили в Яшкульском районе. 24-го ноября 1942 года в урочище Шалда 248-ая стрелковая дивизия была атакована мощными силами противника. 899-й стрелковый полк и 771-я артиллерийская дивизия понесли большие потери. И лишь спустя 75 лет 16 защитников Отечества со всеми воинскими почестями были преданы калмыцкой земле. Имена 13 из них удалось восстановить, трое остались неизвестными. Останки 17-го бойца были переданы в Оренбургскую область для захоронения на родине. Это стало результатом упорной работы ассоциация поисковых отрядов «Калмыкия».



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