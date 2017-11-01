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Сегодня, 12:07

В Элисте прошли традиционные Радонежские чтения


В Элисте прошли традиционные Радонежские чтенияОбмен идеями и творческими проектами. Радонежские чтения давно стали площадкой для общения. Ребята больше узнают о событиях истории и дают им свою оценку. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан отметил, что проведение таких мероприятий имеет в первую очередь воспитательное значение. Не случайно, это 10-е юбилейные чтения состоялись под девизом «Нравственные ценности и будущее человечества».

Здесь получили свои награды победители Всероссийских и региональных конкурсов.

По традиции Чтения продолжились работой по секциям: «1917-2017: Уроки столетия», «Образование 21 века: Взгляд современного педагога», «Жизнь-служение народу» и «Духовно-нравственные основы воспитания дошкольников». 9-классница Анна Секачева вместе с другими подводила итоги столетия и рассуждала о символах России.

Интересными фактами поделились авторы исследовательской работы о жизни священнослужителей. Евгения Хаваева из 21-й школы подробно рассказала о путешествии калмыцкого монаха База-Багши в Тибет.

Этнография, история, культура. Ребята, несомненно, расширили свои знания и получили новый опыт общения.



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