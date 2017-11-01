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Сегодня, 10:00

Калмыкия готовится отпраздновать столетие автономии


Калмыкия готовится отпраздновать столетие автономииНа очередном заседании рабочей группы по подготовке и празднованию 100-летия автономии Калмыкии Председатель Правительства Игорь Зотов заслушал план подготовительных работ. За три года предстоит много сделать в поселке Чилгир Яшкульского района, где в далеком 1920 году прошёл первый общекалмыцкий съезд советов. В планах ремонт старого здания, где и состоялось историческое событие. Объект культурного наследия находится в федеральной собственности. Построят такж сельский дом культуры и футбольное поле с искусственным покрытием. На эти цели будут направлены средства не только федерального бюджета, но и республиканской казны.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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