Еще одно учреждение готово к приему детей в инклюзивную группу. В элистинском детском саду номер 12 «Булг» для малышей с ограниченными возможностями здоровья подготовлены просторные и светлые помещения. Специалисты продемонстрировали инновационную технику для занятий с детьми с нарушениями слуха.



На сегодняшний день инклюзивные группы работают в 5 дошкольных образовательных учреждениях Элисты. Создаются они и в районах. Это благодаря участию Калмыкии в федеральной программе «Доступная среда». Еще одно учреждение готово к приему детей в инклюзивную группу. В элистинском детском саду номер 12 «Булг» для малышей с ограниченными возможностями здоровья подготовлены просторные и светлые помещения. Специалисты продемонстрировали инновационную технику для занятий с детьми с нарушениями слуха.На сегодняшний день инклюзивные группы работают в 5 дошкольных образовательных учреждениях Элисты. Создаются они и в районах. Это благодаря участию Калмыкии в федеральной программе «Доступная среда».



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