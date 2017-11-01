Вопросы развития здравоохранения обсудили руководители медучреждений с Алексеем Орловым

Глава республики выслушал всех, кто был на встрече. Поскольку он просил акцентировать внимание на проблемах, то оказалось, вопросы ремонта медучреждений и их оснащение остаются актуальными. Психоневрологический диспансер, расположенный в селе Приютное, не ремонтировался со дня сдачи в эксплуатацию – свыше сорока лет. А в Октябрськом районе в капитально отремонтированной районной больнице отсутствует современное оборудование. Министру здравоохранения дано соответствующее поручение.



В центре внимания кадровый вопрос. Он тесно связан с жилищным. Его решение для выпускников ВУЗов является не просто важным, а первостепенным. По поручению главы региона, работа в этом направлении уже начата.



Кадровый вопрос должен решаться и во взаимодействии с муниципалитетами. С рядом районов, как доложил министр, уже подписаны рамочные соглашения.



На контроле у главы республики - еще один долгострой - Детская республиканская поликлиника. 2018 год, по мнению Алексея Орлова, должен пройти под эгидой завершения строительства этого объекта.



В повестке дня и вопросы лекарственного обеспечения льготной категории населения. Как доложил Руслан Нагаев, разработанная в отрасли система контроля не позволит процветать расточительству.

Черту подвел Алексей Орлов. Глава республики выслушал всех, кто был на встрече. Поскольку он просил акцентировать внимание на проблемах, то оказалось, вопросы ремонта медучреждений и их оснащение остаются актуальными. Психоневрологический диспансер, расположенный в селе Приютное, не ремонтировался со дня сдачи в эксплуатацию – свыше сорока лет. А в Октябрськом районе в капитально отремонтированной районной больнице отсутствует современное оборудование. Министру здравоохранения дано соответствующее поручение.В центре внимания кадровый вопрос. Он тесно связан с жилищным. Его решение для выпускников ВУЗов является не просто важным, а первостепенным. По поручению главы региона, работа в этом направлении уже начата.Кадровый вопрос должен решаться и во взаимодействии с муниципалитетами. С рядом районов, как доложил министр, уже подписаны рамочные соглашения.На контроле у главы республики - еще один долгострой - Детская республиканская поликлиника. 2018 год, по мнению Алексея Орлова, должен пройти под эгидой завершения строительства этого объекта.В повестке дня и вопросы лекарственного обеспечения льготной категории населения. Как доложил Руслан Нагаев, разработанная в отрасли система контроля не позволит процветать расточительству.Черту подвел Алексей Орлов.



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