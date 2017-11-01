Вопросы развития здравоохранения обсудили руководители медучреждений с Алексеем Орловым
Глава республики выслушал всех, кто был на встрече. Поскольку он просил акцентировать внимание на проблемах, то оказалось, вопросы ремонта медучреждений и их оснащение остаются актуальными. Психоневрологический диспансер, расположенный в селе Приютное, не ремонтировался со дня сдачи в эксплуатацию – свыше сорока лет. А в Октябрськом районе в капитально отремонтированной районной больнице отсутствует современное оборудование. Министру здравоохранения дано соответствующее поручение.
В центре внимания кадровый вопрос. Он тесно связан с жилищным. Его решение для выпускников ВУЗов является не просто важным, а первостепенным. По поручению главы региона, работа в этом направлении уже начата.
Кадровый вопрос должен решаться и во взаимодействии с муниципалитетами. С рядом районов, как доложил министр, уже подписаны рамочные соглашения.
На контроле у главы республики - еще один долгострой - Детская республиканская поликлиника. 2018 год, по мнению Алексея Орлова, должен пройти под эгидой завершения строительства этого объекта.
В повестке дня и вопросы лекарственного обеспечения льготной категории населения. Как доложил Руслан Нагаев, разработанная в отрасли система контроля не позволит процветать расточительству. Черту подвел Алексей Орлов.