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Вчера, 17:30

Глава региона проверил ход ремонтных работ в республиканской больниц


Глава региона проверил ход ремонтных работ в республиканской больницГлава республики остался доволен ходом ремонтных работ в Республиканской больнице им. Жемчуева, где он побывал сегодня и лично удостоверился в качестве проделанных работ. Там же Алексей Орлов выслушал мнения пациентов лечебного учреждения.

Мнение единодушное. После ремонта в отделениях царит совсем иная атмосфера. Медработники рассказывают, что также изменились условия лечения и обслуживания пациентов.

Довольны пребыванием в обновленных палатах и пациенты.

Вот только старая мебель портит интерьер.

С этим согласен и Алексей Орлов. Этот вопрос Глава республики тут же обсуждает с министрами, и дает поручение определиться с источником финансирования.

Итак, ремонт, начатый в прошлом году в трех отделениях больницы на средства республиканского бюджета, успешно завершен. Кроме того полностью заменена Центральная лестница. Сегодня работы ведутся на 1 этаже того же хирургического корпуса «А», где разместится новое подразделение – скорая стационарная медпомощь. Согласно проекту, отделение разделено на три основные зоны. В красной будет оказываться помощь тяжелым экстренным больным. «Желтая» – для пациентов с «неясным диагнозом» с краткосрочным пребыванием. А в «Зеленой» – будут находиться больные в удовлетворительном состоянии, не нуждающиеся в неотложных мероприятиях. В планах – ремонт цокольного этажа, где решено разместить «отделение реабилитации» на 30 коек для восстановления пациентов после перенесения инфарктов и инсультов, а также сложных операций.

Средства на завершение капитального ремонта хирургического корпуса на следующий 2018 год – в бюджете республики уже заложены.



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