В этом году исполняется 75- лет со дня победы в Сталинградской битве

75 лет назад были разгромлены немецко- фашисткие войска под Сталинградом. По подсчетам историков - публицистов в Сталинградской битве приняли участие более семисот уроженцев Калмыкии. Наши земляки воевали в самом городе в рядах 62-й и 64-й армий. 23 ноября 1942 года, соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов при поддержке Донского фронта завершили оперативное окружение гитлеровских войск под городом - героем.



Эти письма, которые хранятся в национальном архиве, немые свидетели времени. Большая часть пожелтевших от времени посланий родным и близким с войны рассказывает об ужасах кровопролитных боёв и самопожертвовании защитников города - героя.



В эти дни 75 лет назад в степях юга России развернулась легендарная операция «Уран». В результате 6-я и часть 4-ой танковой армии немцев, это триста тысяч солдат вермахта - были взяты в плотный котёл. 23 ноября 1942 года войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов замкнули кольцо окружения. В историческом противостоянии, которое продолжалась семь месяцев, с обеих сторон участвовали свыше двух миллионов человек. Солдатской кровью густо политы сто тысяч квадратных километров в междуречье Волги и Дона. Из Калмыкии на фронт поставлялось мясо, рыба, хлеб, лошади и одежда. А на собранные значительные денежные средства была создана танковая колонна и авиаэскадрильи.



Жители Калмыкии строили важнейшую военно-стратегическую железную дорогу Кизляр - Астрахань, по которой с Кавказа шло топливо и бесценная помощь Сталинграду. Уроженцы Калмыкии воевали на южном фланге Сталинградского фронта в рядах 51-й и 28-й армий. Действовали 12 партизанских отрядов, в них воевали более двухсот человек, 120 из них – наши земляки.



В фондах Национального музея имени Пальмова хранятся фотографии воинов - участников битвы за Сталинград. Среди них - снайпер, участник обороны Дома Павлова Гаря Хохолов, ученый и писатель Морхаджи Нармаев, младший лейтенант, командир минометного взвода Василий Гаряев, который был представлен к ордену Красного Знамени. Среди экспонатов музея - их боевое снаряжение. Винтовки, пистолеты, минометы. Герой войны – пулемет системы Дегтярева.



В этом году исполняется 75- лет со дня разгрома немецко-фашистких войск под Сталинградом и освобождения города воинской славы Калач – на – Дону. Эта великая победа одна на всех. 16 тысяч уроженцев Калмыкии воевали в составе Красной Армии. Десять из них были удостоены звания Героя Советского Союза. 75 лет назад были разгромлены немецко- фашисткие войска под Сталинградом. По подсчетам историков - публицистов в Сталинградской битве приняли участие более семисот уроженцев Калмыкии. Наши земляки воевали в самом городе в рядах 62-й и 64-й армий. 23 ноября 1942 года, соединение Юго-Западного и Сталинградского фронтов при поддержке Донского фронта завершили оперативное окружение гитлеровских войск под городом - героем.Эти письма, которые хранятся в национальном архиве, немые свидетели времени. Большая часть пожелтевших от времени посланий родным и близким с войны рассказывает об ужасах кровопролитных боёв и самопожертвовании защитников города - героя.В эти дни 75 лет назад в степях юга России развернулась легендарная операция «Уран». В результате 6-я и часть 4-ой танковой армии немцев, это триста тысяч солдат вермахта - были взяты в плотный котёл. 23 ноября 1942 года войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов замкнули кольцо окружения. В историческом противостоянии, которое продолжалась семь месяцев, с обеих сторон участвовали свыше двух миллионов человек. Солдатской кровью густо политы сто тысяч квадратных километров в междуречье Волги и Дона. Из Калмыкии на фронт поставлялось мясо, рыба, хлеб, лошади и одежда. А на собранные значительные денежные средства была создана танковая колонна и авиаэскадрильи.Жители Калмыкии строили важнейшую военно-стратегическую железную дорогу Кизляр - Астрахань, по которой с Кавказа шло топливо и бесценная помощь Сталинграду. Уроженцы Калмыкии воевали на южном фланге Сталинградского фронта в рядах 51-й и 28-й армий. Действовали 12 партизанских отрядов, в них воевали более двухсот человек, 120 из них – наши земляки.В фондах Национального музея имени Пальмова хранятся фотографии воинов - участников битвы за Сталинград. Среди них - снайпер, участник обороны Дома Павлова Гаря Хохолов, ученый и писатель Морхаджи Нармаев, младший лейтенант, командир минометного взвода Василий Гаряев, который был представлен к ордену Красного Знамени. Среди экспонатов музея - их боевое снаряжение. Винтовки, пистолеты, минометы. Герой войны – пулемет системы Дегтярева.В этом году исполняется 75- лет со дня разгрома немецко-фашистких войск под Сталинградом и освобождения города воинской славы Калач – на – Дону. Эта великая победа одна на всех. 16 тысяч уроженцев Калмыкии воевали в составе Красной Армии. Десять из них были удостоены звания Героя Советского Союза.



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