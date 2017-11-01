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Сегодня, 12:21

Бадма Салаев обозначил позиции ВУЗа по ключевым показателям


Бадма Салаев обозначил позиции ВУЗа по ключевым показателямРектор Бадма Салаев обозначил позиции ВУЗа по ключевым показателям, назвав важные для республики проекты, реализуемые в рамках нового статуса. А их более 400. К примеру, обеспечение производственной безопасности региона за счет разработки и научного обоснования конкурентоспособных технологий производства говядины и социально-значимой продукции на основе современных биотехнологических и молекулярно-генетических методов. Также на стратегической сессии, в работе которой принял участие Председатель Правительства Игорь Зотов, прозвучал анализ реализации и предварительные результаты других стратегических проектов, которые способствуют решению многих региональных вопросов.



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