Ректор Бадма Салаев обозначил позиции ВУЗа по ключевым показателям, назвав важные для республики проекты, реализуемые в рамках нового статуса. А их более 400. К примеру, обеспечение производственной безопасности региона за счет разработки и научного обоснования конкурентоспособных технологий производства говядины и социально-значимой продукции на основе современных биотехнологических и молекулярно-генетических методов. Также на стратегической сессии, в работе которой принял участие Председатель Правительства Игорь Зотов, прозвучал анализ реализации и предварительные результаты других стратегических проектов, которые способствуют решению многих региональных вопросов. Ректор Бадма Салаев обозначил позиции ВУЗа по ключевым показателям, назвав важные для республики проекты, реализуемые в рамках нового статуса. А их более 400. К примеру, обеспечение производственной безопасности региона за счет разработки и научного обоснования конкурентоспособных технологий производства говядины и социально-значимой продукции на основе современных биотехнологических и молекулярно-генетических методов. Также на стратегической сессии, в работе которой принял участие Председатель Правительства Игорь Зотов, прозвучал анализ реализации и предварительные результаты других стратегических проектов, которые способствуют решению многих региональных вопросов.



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