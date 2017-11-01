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Сегодня, 12:15

В Калмыкии утвержден норматив для предоставления бесплатных социальных услуг


В Калмыкии утвержден норматив для предоставления бесплатных социальных услугВ Калмыкии утвержден норматив для предоставления бесплатных социальных услуг. Его размер на 2018 год для трудоспособного населения составит 14 тыс. 432 рубля, что на 2,1% больше, чем в 2017 году, а для пенсионеров – 11 тыс. 633 рубля. Бесплатные социальные слуги в России вправе получать несовершеннолетние дети; лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, вооруженных конфликтах; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также родители несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальном обслуживании и те, у кого при расчете совокупного среднедушевого дохода выходит сумма, ниже допустимой.



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