В Калмыкии утвержден норматив для предоставления бесплатных социальных услуг. Его размер на 2018 год для трудоспособного населения составит 14 тыс. 432 рубля, что на 2,1% больше, чем в 2017 году, а для пенсионеров – 11 тыс. 633 рубля. Бесплатные социальные слуги в России вправе получать несовершеннолетние дети; лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, вооруженных конфликтах; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также родители несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальном обслуживании и те, у кого при расчете совокупного среднедушевого дохода выходит сумма, ниже допустимой. В Калмыкии утвержден норматив для предоставления бесплатных социальных услуг. Его размер на 2018 год для трудоспособного населения составит 14 тыс. 432 рубля, что на 2,1% больше, чем в 2017 году, а для пенсионеров – 11 тыс. 633 рубля. Бесплатные социальные слуги в России вправе получать несовершеннолетние дети; лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, вооруженных конфликтах; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также родители несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальном обслуживании и те, у кого при расчете совокупного среднедушевого дохода выходит сумма, ниже допустимой.



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