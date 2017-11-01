Сегодня глава региона Алексей Орлов провел личный прием граждан. Обращения были самые разные. К примеру, опекун несовершеннолетнего ребенка и инвалида детства Ирина Буваева обратилась к руководителю региона с жилищной проблемой. Более 15 лет ее семья стоит в очереди на приобретение социального жилья. 4 года назад по решению суда ей должны были выделить квадратные метры. Однако, этого до сих пор не произошло. По словам Главы Калмыкии, этот вопрос будет решен уже в следующем году.



А семья Эльвиры Чевеевой в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда 4 года назад получила квартиру. Однако, жильцы дома уже сейчас терпят бедствие. По словам обратившейся, цоколь в доме дает трещины. Руководитель региона Алексей Орлов поручил Главе столичной администрации Окону Нохашкиеву устранить недочеты в короткие сроки. Также в рамках личного приема положительно рассмотрено обращение жителя Городовиковского района Юрия Давашкина. Уже много лет его земляки из посёлков Бембешево и Передовой в осенне–зимний период страдают от бездорожья. А школьники с 5-го по 11 классы не могут добраться до Кировской общеобразовательной школы. Отремонтировать необходимо 5 километров дороги. По словам министра профильного ведомства Кирилла Ботова, строительство дорожного полотна начнется уже в марте следующего года. На эти цели из бюджета всех уровней выделено 62 миллиона. Сегодня глава региона Алексей Орлов провел личный прием граждан. Обращения были самые разные. К примеру, опекун несовершеннолетнего ребенка и инвалида детства Ирина Буваева обратилась к руководителю региона с жилищной проблемой. Более 15 лет ее семья стоит в очереди на приобретение социального жилья. 4 года назад по решению суда ей должны были выделить квадратные метры. Однако, этого до сих пор не произошло. По словам Главы Калмыкии, этот вопрос будет решен уже в следующем году.А семья Эльвиры Чевеевой в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда 4 года назад получила квартиру. Однако, жильцы дома уже сейчас терпят бедствие. По словам обратившейся, цоколь в доме дает трещины. Руководитель региона Алексей Орлов поручил Главе столичной администрации Окону Нохашкиеву устранить недочеты в короткие сроки. Также в рамках личного приема положительно рассмотрено обращение жителя Городовиковского района Юрия Давашкина. Уже много лет его земляки из посёлков Бембешево и Передовой в осенне–зимний период страдают от бездорожья. А школьники с 5-го по 11 классы не могут добраться до Кировской общеобразовательной школы. Отремонтировать необходимо 5 километров дороги. По словам министра профильного ведомства Кирилла Ботова, строительство дорожного полотна начнется уже в марте следующего года. На эти цели из бюджета всех уровней выделено 62 миллиона.



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