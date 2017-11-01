Алексей Орлов встретился с участниками молодежного форума

К этой встрече участники молодежного форума подготовили стенды с фотографиями, чтобы показать насколько насыщенными были дни пребывания калмыцкой делегации в Сочи. А рассказать им было о чем. Участвуя во многих мероприятиях, представители солнечной Калмыкии, показали отличные результаты. Стали первыми в командной бизнес-игре «Завод», в интеллектуальной, связанной с историей страны - «Риск». А спортивные успехи позволили им сыграть в составе сборной Азии в межконтинентальном турнире в рамках Фестиваля. Отличились ребята и на площадках «Будущее науки и глобального образования».



Любовь Цебекова по итогам форума вошла в список 500 лучших волонтеров. В ее планах – участие в целом ряде крупномасштабных проектов.



Обратили на себя внимание и в направлении творчества. Наши девушки участвовали в презентации национальных костюмов на главной сцене Медиа Плаза и в конкурсах вокалистов. Они сегодня, не скрывая эмоций, делились впечатлениями от участия во Всемирном форуме.



А началась встреча с вручения Алексеем Орловым благодарственных писем участникам Всемирного молодежного фестиваля в Сочи.



Кульминацией же стала презентация проектов, разработанных ребятами уже после пребывания на форуме. По самым разным направлениям. Светлана Акиева и Санал Доржеев предлагают создать образовательную площадку для аккумулирования идей инициативных молодых людей, готовых трудиться на благо родной республики. А «Академия избирательных технологий» Виталия Кокаева призвана готовить грамотных участников избирательного процесса и повышать электоральную активность молодежи.



Внимание заслуживает и проект по поддержке молодых талантов Джиргалы Овлыковой «Наставник». Идеей создания Молодежного медиа-центра «Освещая Калмыкию» с собравшимися поделились журналисты Татьяна Шараева и Гиляна Джиджикова.



А итогом встречи стало озвученное Алексеем Орловым решение об объявлении конкурса Грантов среди молодежных проектов на общую сумму 3 млн. рублей. К этой встрече участники молодежного форума подготовили стенды с фотографиями, чтобы показать насколько насыщенными были дни пребывания калмыцкой делегации в Сочи. А рассказать им было о чем. Участвуя во многих мероприятиях, представители солнечной Калмыкии, показали отличные результаты. Стали первыми в командной бизнес-игре «Завод», в интеллектуальной, связанной с историей страны - «Риск». А спортивные успехи позволили им сыграть в составе сборной Азии в межконтинентальном турнире в рамках Фестиваля. Отличились ребята и на площадках «Будущее науки и глобального образования».Любовь Цебекова по итогам форума вошла в список 500 лучших волонтеров. В ее планах – участие в целом ряде крупномасштабных проектов.Обратили на себя внимание и в направлении творчества. Наши девушки участвовали в презентации национальных костюмов на главной сцене Медиа Плаза и в конкурсах вокалистов. Они сегодня, не скрывая эмоций, делились впечатлениями от участия во Всемирном форуме.А началась встреча с вручения Алексеем Орловым благодарственных писем участникам Всемирного молодежного фестиваля в Сочи.Кульминацией же стала презентация проектов, разработанных ребятами уже после пребывания на форуме. По самым разным направлениям. Светлана Акиева и Санал Доржеев предлагают создать образовательную площадку для аккумулирования идей инициативных молодых людей, готовых трудиться на благо родной республики. А «Академия избирательных технологий» Виталия Кокаева призвана готовить грамотных участников избирательного процесса и повышать электоральную активность молодежи.Внимание заслуживает и проект по поддержке молодых талантов Джиргалы Овлыковой «Наставник». Идеей создания Молодежного медиа-центра «Освещая Калмыкию» с собравшимися поделились журналисты Татьяна Шараева и Гиляна Джиджикова.А итогом встречи стало озвученное Алексеем Орловым решение об объявлении конкурса Грантов среди молодежных проектов на общую сумму 3 млн. рублей.



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