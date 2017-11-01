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Вчера, 21:00

Алексей Орлов встретился с участниками молодежного форума


Алексей Орлов встретился с участниками молодежного форумаК этой встрече участники молодежного форума подготовили стенды с фотографиями, чтобы показать насколько насыщенными были дни пребывания калмыцкой делегации в Сочи. А рассказать им было о чем. Участвуя во многих мероприятиях, представители солнечной Калмыкии, показали отличные результаты. Стали первыми в командной бизнес-игре «Завод», в интеллектуальной, связанной с историей страны - «Риск». А спортивные успехи позволили им сыграть в составе сборной Азии в межконтинентальном турнире в рамках Фестиваля. Отличились ребята и на площадках «Будущее науки и глобального образования».

Любовь Цебекова по итогам форума вошла в список 500 лучших волонтеров. В ее планах – участие в целом ряде крупномасштабных проектов.

Обратили на себя внимание и в направлении творчества. Наши девушки участвовали в презентации национальных костюмов на главной сцене Медиа Плаза и в конкурсах вокалистов. Они сегодня, не скрывая эмоций, делились впечатлениями от участия во Всемирном форуме.

А началась встреча с вручения Алексеем Орловым благодарственных писем участникам Всемирного молодежного фестиваля в Сочи.

Кульминацией же стала презентация проектов, разработанных ребятами уже после пребывания на форуме. По самым разным направлениям. Светлана Акиева и Санал Доржеев предлагают создать образовательную площадку для аккумулирования идей инициативных молодых людей, готовых трудиться на благо родной республики. А «Академия избирательных технологий» Виталия Кокаева призвана готовить грамотных участников избирательного процесса и повышать электоральную активность молодежи.

Внимание заслуживает и проект по поддержке молодых талантов Джиргалы Овлыковой «Наставник». Идеей создания Молодежного медиа-центра «Освещая Калмыкию» с собравшимися поделились журналисты Татьяна Шараева и Гиляна Джиджикова.

А итогом встречи стало озвученное Алексеем Орловым решение об объявлении конкурса Грантов среди молодежных проектов на общую сумму 3 млн. рублей.



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