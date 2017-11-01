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Сегодня, 17:44

В Элисте построят дом для работников театров


В Элисте построят дом для работников театровВесной следующего года начнется строительство 30-квартирного дома для работников столичных театров. Об этом сегодня шла речь на встрече главы региона с председателем правления ЖСК «Театральный» Павлом Челбановым. Как было отмечено, на сегодняшний день все этапы по согласованию документации пройдены. Впереди публичные слушания на заседании ЭГС. Кстати, место возведения многоквартирного дома уже известно – это улица Гагарина. Определились и с застройщиком. По словам Челбанова, предложенные условия, их вполне устраивают.



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