Дом Культуры в АлцынХуте сдан после капитального ремонта

Школьный ансамбль теперь проводит репетиции в местном клубе. Многие годы помещение не отапливалось. Месяц назад в нем завершили монтаж отопительной системы, а потому двери ДК, как говорят, не закрываются.



Капитальный ремонт в поселке АлцынХута провели поэтапно. Лет пять назад на средства местного бюджета заменили напольное покрытие, потолок, систему электроосвещения. Но тогда из-за дефицита средств так и не смогли провести отопление. В конце прошлого года – проблема разрешилась. Республиканское Правительство добилось участия в федеральной программе, и на условиях софинансирования на эти цели были выделены деньги. Кроме того, внесли свой вклад и жители поселения, организовав благотворительные концерты.



Министерство культуры позаботилось и о материально- технической базе сельского клуба.



Здесь же, в стенах клуба, разместилась библиотека, планирует переезд еще и школа искусств. В общем, ДК – обретет статус настоящего Центра культуры. Хотя, несмотря на далёкие от комфортных условия, клубные работники не прекращали творческую и просветительскую работу. О чем свидетельствуют престижные награды за участие самодеятельных коллективов в смотрах и конкурсах.



Всего же в федеральную программу были включены три поселковых Дома культуры, на ремонт которых в общей сложности было направлено 2 млн. 800 тыс. рублей. Школьный ансамбль теперь проводит репетиции в местном клубе. Многие годы помещение не отапливалось. Месяц назад в нем завершили монтаж отопительной системы, а потому двери ДК, как говорят, не закрываются.Капитальный ремонт в поселке АлцынХута провели поэтапно. Лет пять назад на средства местного бюджета заменили напольное покрытие, потолок, систему электроосвещения. Но тогда из-за дефицита средств так и не смогли провести отопление. В конце прошлого года – проблема разрешилась. Республиканское Правительство добилось участия в федеральной программе, и на условиях софинансирования на эти цели были выделены деньги. Кроме того, внесли свой вклад и жители поселения, организовав благотворительные концерты.Министерство культуры позаботилось и о материально- технической базе сельского клуба.Здесь же, в стенах клуба, разместилась библиотека, планирует переезд еще и школа искусств. В общем, ДК – обретет статус настоящего Центра культуры. Хотя, несмотря на далёкие от комфортных условия, клубные работники не прекращали творческую и просветительскую работу. О чем свидетельствуют престижные награды за участие самодеятельных коллективов в смотрах и конкурсах.Всего же в федеральную программу были включены три поселковых Дома культуры, на ремонт которых в общей сложности было направлено 2 млн. 800 тыс. рублей.



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