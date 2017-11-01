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Сегодня, 10:00

До он-лайн конференции остается совсем немного


До он-лайн конференции остается совсем немногоЧем живет республика, и какие вопросы их волнуют. До он-лайн конференции остается совсем немного. Это общение с главой региона Алексеем Орловым станет вторым по счету. Такой формат называют лучшим социологическим опросом, те, кто был инициатором создания спецпроекта «Глава Он-лайн».

Уже более 20 вопросов на почте step-vesti@yandex.ru. На этот адрес с начала недели поступают сообщения на самые актуальные темы из разных уголков республики. Политикой жители Калмыкии интересуются меньше всего. На первом плане социальные проблемы – зарплаты, пенсии, субсидии. А также – обманутые дольщики, здравоохранение и плохие дороги. Задавать вопросы будут прямо из редакции газеты, куда до 30 ноября можно будет присылать письма. Следует сказать, что нынешняя прямая линия обещает быть высокотехнологичной. В этот раз включение планируется не только из самых отдаленных населенных пунктов. На связь в прямом эфире будут выходить Москва и Санкт-Петербург, где проживает много наших земляков. Место встречи – постоянное представительство Калмыкии при Президенте России в двух городах.

Жители региона говорят не только о проблемах. Они делятся своими идеями и желают главе республики плодотворной работы. Как это было и в ходе первой онлайн-конференции, которая состоялась 1 августа.

Тогда общение с главой получилось информативным и интересным. Что еще раз доказало: Алексей Орлов открыт и готов в прямом эфире отвечать на все вопросы. Об этом по итогам проекта говорили не только журналисты, чиновники и горожане, но и эксперты-политологи. Позже в интервью они отметят, что встреча в таком формате впервые проводилась на территории Южного федерального округа.

Сам Алексей Орлов, подводя итоги, заверил, что лично рассмотрит каждый вопрос, который не прозвучал в эфире и попросил модераторов интренет-проекта переслать ему все поступившие обращения.

По итогам прямого эфира Главы Калмыкии было дано 15 поручений органам исполнительной власти и местного самоуправления, из которых 5 было исполнено, остальные 10 поставлены на контроль. Администрацией Главы Калмыкии были подготовлены 122 ответа, которые направлены в адрес заявителей, в том числе 8 за подписью Алексея Орлова. На сегодняшний день около пятидесяти обращений находятся на исполнении в региональном Правительстве. Решения по семи из них принимаются на федеральном уровне.

Сообщения, которые могут изменить жизнь, как это случилось со многими участниками общения с Алексеем Орловым, можно присылать на электронный адрес, который вы видите на своих экранах. Для тех, кто отчаялся и не может достучаться до чиновников, есть уникальная возможность узнать всё из первых уст.



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