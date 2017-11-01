В Элисте открыт многофункциональный центр для юридических лиц

Оформить ипотеку, зарегистрировать право собственности, получить разрешение на строительство. Теперь этими и многими другими услугами, не выходя из офиса банка, могут воспользоваться предприниматели. На базе одного из финансовых учреждений степной столицы открыт многофункциональный центр оказания государственных услуг. В режиме «одного окна» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформирован отдельный перечень услуг необходимых для ведения бизнеса. И подписанное соглашение между МФЦ и банком, как отметили руководители, гарантирует качественное предоставление госуслуг. Оформить ипотеку, зарегистрировать право собственности, получить разрешение на строительство. Теперь этими и многими другими услугами, не выходя из офиса банка, могут воспользоваться предприниматели. На базе одного из финансовых учреждений степной столицы открыт многофункциональный центр оказания государственных услуг. В режиме «одного окна» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформирован отдельный перечень услуг необходимых для ведения бизнеса. И подписанное соглашение между МФЦ и банком, как отметили руководители, гарантирует качественное предоставление госуслуг.



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