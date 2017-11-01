ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:52

В Элисте открыт многофункциональный центр для юридических лиц


В Элисте открыт многофункциональный центр для юридических лицОформить ипотеку, зарегистрировать право собственности, получить разрешение на строительство. Теперь этими и многими другими услугами, не выходя из офиса банка, могут воспользоваться предприниматели. На базе одного из финансовых учреждений степной столицы открыт многофункциональный центр оказания государственных услуг. В режиме «одного окна» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформирован отдельный перечень услуг необходимых для ведения бизнеса. И подписанное соглашение между МФЦ и банком, как отметили руководители, гарантирует качественное предоставление госуслуг.



Другие новости по теме:

  • Многофункциональные центры расширили перечень предоставляемых услуг
  • Теперь получить паспорт можно в МФЦ
  • МФЦ начнут выдавать заграничные и общероссийские паспорта, а также водительские удостоверения
  • В селе Садовое функционирует многофункциональный центр
  • ГИБДД Калмыкии предоставляет государственные услуги на сайте gosuslugi.ru
  • Услуги в МФЦ будут расширяться
  • Открыт еще один офис МФЦ
  • В Комсомольском открыт многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению
  • В Калмыкии в 2013 году будет введен в строй еще один многофункциональный центр
  • Все справки в одном окне: в Калмыкии открылся многофункциональный центр по оказанию госуслуг

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.