Элистинский пожарный признан лучшим в ЮФО

Лучший пожарный Юга России живет и работает в Элисте. По итогам конкурса «Созвездие мужества» сотрудник управления МЧС по Калмыкии Джангр Кекеев занял первое место среди представителей субъектов ЮФО. В декабре в Москве состоится награждение победителей всероссийского соревнования. И именно наш герой представил степную республику. Какие профессиональные качества помогли ему выиграть?- выясняла Дельгир Сангаджи-Горяева.



Впервые Джангр Кекеев боевую форму одел полтора года назад. И мечта детства сбылась, рассказывает сержант Кекеев. Это не просто везение или счастливое стечение обстоятельств, а каждодневный, кропотливый труд, который не заставил себя ждать. В пожарных подразделениях Элисты ему точно нет равных. О рабочих буднях родным не рассказывает. Семья скорее узнает о пожаре из новостей, говорит лучший пожарный округа Джангр Кеекеев. Свое «боевое крещение» вспоминает и сегодня. В прошлом году горел один из элистинских ресторанов, на месте тушения несколько десятков единиц техники. И несмотря на самый высокий класс опасности жертв удалось избежать. Признается, что этот день запомнит навсегда.



И, кажется, что после таких происшествий можно ехать на конкурс «лучший по профессии» без подготовки. Но Джангр Кекеев усиленно тренируется. Предстояло пройти несколько этапов. Помимо теоретических знаний, важна физическая подготовка – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, поднятие по штурмовой лестнице на 4-ый этаж учебной башни. Джангр Кекеев делает это за 22 секунды из отведённых 30. И это лучший результат в южном федеральном округе.



Он постоянно занимается самосовершенствованием, делится с нами его наставник Санал Батинов. Несмотря на небольшой срок службы в пожарной охране, на счету молодого огнеборца немало выездов. Так, только с начала ноября на пульт дежурного поступило 7 вызовов о пожаре, на 8 объектах сработали кнопки сигнализации. И Джангар Кекеев всегда готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается.



Сержант Кекеев планирует получить высшее образование по выбранной профессии. И главное, помогать тем, кому он необходим, а лучше сделать все, чтобы предотвратить эту беду. Лучший пожарный Юга России живет и работает в Элисте. По итогам конкурса «Созвездие мужества» сотрудник управления МЧС по Калмыкии Джангр Кекеев занял первое место среди представителей субъектов ЮФО. В декабре в Москве состоится награждение победителей всероссийского соревнования. И именно наш герой представил степную республику. Какие профессиональные качества помогли ему выиграть?- выясняла Дельгир Сангаджи-Горяева.Впервые Джангр Кекеев боевую форму одел полтора года назад. И мечта детства сбылась, рассказывает сержант Кекеев. Это не просто везение или счастливое стечение обстоятельств, а каждодневный, кропотливый труд, который не заставил себя ждать. В пожарных подразделениях Элисты ему точно нет равных. О рабочих буднях родным не рассказывает. Семья скорее узнает о пожаре из новостей, говорит лучший пожарный округа Джангр Кеекеев. Свое «боевое крещение» вспоминает и сегодня. В прошлом году горел один из элистинских ресторанов, на месте тушения несколько десятков единиц техники. И несмотря на самый высокий класс опасности жертв удалось избежать. Признается, что этот день запомнит навсегда.И, кажется, что после таких происшествий можно ехать на конкурс «лучший по профессии» без подготовки. Но Джангр Кекеев усиленно тренируется. Предстояло пройти несколько этапов. Помимо теоретических знаний, важна физическая подготовка – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, поднятие по штурмовой лестнице на 4-ый этаж учебной башни. Джангр Кекеев делает это за 22 секунды из отведённых 30. И это лучший результат в южном федеральном округе.Он постоянно занимается самосовершенствованием, делится с нами его наставник Санал Батинов. Несмотря на небольшой срок службы в пожарной охране, на счету молодого огнеборца немало выездов. Так, только с начала ноября на пульт дежурного поступило 7 вызовов о пожаре, на 8 объектах сработали кнопки сигнализации. И Джангар Кекеев всегда готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается.Сержант Кекеев планирует получить высшее образование по выбранной профессии. И главное, помогать тем, кому он необходим, а лучше сделать все, чтобы предотвратить эту беду.



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