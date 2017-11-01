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Вчера, 11:50

12 декабря жители Калмыкии отметят национальный праздник "Зул"


12 декабря жители Калмыкии отметят национальный праздник "Зул"12 декабря 2017 года объявлен в республике Днем национального праздника «Зул». Указ об этом подписал Временно исполняющий обязанности Главы Республики Калмыкия Игорь Зотов. В преддверии праздника в Центральном хуруле Калмыкии состоятся предновогодние ритуалы долгой жизни. Всего будет проведено шесть обрядов: 25 ноября и 3 декабря ритуалы поклонения богине долгой жизни Белой Таре. 26 ноября и 9 декабря ритуалы, посвященные богине долгой жизни Ушнишавиджае. А 2 и 10 декабря – молебны долгой жизни Будды Амитаюса. Время одно с 9 до 11-ти. Принять участие в них, отмечают священнослужители, в первую очередь, необходимо тем, кто родился в год Собаки или в год Дракона.



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