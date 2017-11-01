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Вчера, 21:00

В Элисте проверили реализацию программы "Комфортная городская среда"


В Элисте проверили реализацию программы "Комфортная городская среда"Как благоустраивается столица и что делается для комфорта горожан в Элисте. Пять столичных дворовых территорий, на которых уже проведены работы по благоустройству в рамках проекта «Комфортная городская среда» сегодня стали объектами инспектирования председателя правительства и главы городской администрации.

Первым объектом инспекции Председателя Правительства Игоря Зотова и Главы администрации Окона Нохашкиева стал городской двор дома номер 25 во втором микрорайоне. Жители многоэтажки подали заявку на благоустройство в числе первых. Нареканий у участников проверки не возникло ни по качеству, ни по срокам выполнения работ. С учётом пожеланий жильцов близлежащих многоэтажек при благоустройстве дворовой территории особое внимание было уделено спортивным объектам. Установили уличные тренажеры, построили футбольную площадку на 400 квадратных метров.

Яркие, а главное безопасные детские и спортивные площадки, места для парковки автомобилей, установка скамеек и урн для мусора, асфальтированные проезды и пандусы. Основной объём работ уже выполнен. На другом масштабном объекте в четвертом микрорайоне столицы построили сразу три игровых площадки и установили физкультурные комплексы.

Всего 10 дворовых территорий будут благоустроены до конца текущего года. Проект реализован по двум направлениям: благоустройство дворов и общественно-значимых пространств – площадей, скверов, парков. Всего на это предусмотрено около двадцати пяти миллионов рублей.

А тем временем городская администрация продолжает реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» теперь уже на две тысячи восемнадцатый – две тысячи двадцать второй годы. Проект реализуется при активном участии жителей. За ними право отбора объектов, и трудовое участие.

Заявки и предложения от жителей принимаются в городской администрации. Но, а в эти дни продолжаются работы по благоустройству таких общественных территорий, как парк «Дружба» и сквер имени Сергия Радонежского. Они будут завершены до конца текущего года.



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