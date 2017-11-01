Юридическая грамотность со школьной скамьи

Представители муниципальных и правоохранительных органов - частые гости в классической гимназии. С 2004-го года здесь действует свой аппарат уполномоченного по правам человека. В ходе очередного заседания уделили внимание Уголовно-процессуальному кодексу досудебного производства. В качестве экспертов были приглашены сотрудники следственного комитета. 11-й Г класс - профильный. Многие из них в будущем планируют стать студентами ВУЗов МВД. У будущих правоведов было множество вопросов к следователям: и по статистике детской преступности, и по криминалистике. Спрашивали о причине роста преступлений среди несовершеннолетних.



Практика показывает, что, зачастую, преступления против несовершеннолетних и с их участием совершаются во внеурочное время, отметили следователи.



Сотрудники следственного управления напомнили подросткам об их правах и обязанностях, а также о возрасте, с которого привлекают к уголовной ответственности. Кроме того, ребятам рассказали о профессии следователя, предложили подумать о получении юридического образования и работе в ведомстве.



Ну а 11-классникам 18-ой средней школы правовой урок провели сотрудники регионального управления федеральной службы исполнения наказаний. Также говорили о правах несовершеннолетних, обозначили контакты уполномоченных ведомств и служб, где можно при необходимости получить помощь. Крайне актуальной для будущих абитуриентов стала информация о правилах поступления в профильные ВУЗы страны, а также об особенностях службы и структуре Управления.



По признанию школьников, даже те, кто не планирует карьеру в правоохранительных органах, узнали для себя много полезной информации. Отметили ребята и преимущества «живого» общения.



Ежегодно ко Всероссийскому дню правовой помощи детям в регионе проходят подобные акции. Все они направлены на предупреждение преступлений с участием подростков, и, безусловно, дают свои результаты. Представители муниципальных и правоохранительных органов - частые гости в классической гимназии. С 2004-го года здесь действует свой аппарат уполномоченного по правам человека. В ходе очередного заседания уделили внимание Уголовно-процессуальному кодексу досудебного производства. В качестве экспертов были приглашены сотрудники следственного комитета. 11-й Г класс - профильный. Многие из них в будущем планируют стать студентами ВУЗов МВД. У будущих правоведов было множество вопросов к следователям: и по статистике детской преступности, и по криминалистике. Спрашивали о причине роста преступлений среди несовершеннолетних.Практика показывает, что, зачастую, преступления против несовершеннолетних и с их участием совершаются во внеурочное время, отметили следователи.Сотрудники следственного управления напомнили подросткам об их правах и обязанностях, а также о возрасте, с которого привлекают к уголовной ответственности. Кроме того, ребятам рассказали о профессии следователя, предложили подумать о получении юридического образования и работе в ведомстве.Ну а 11-классникам 18-ой средней школы правовой урок провели сотрудники регионального управления федеральной службы исполнения наказаний. Также говорили о правах несовершеннолетних, обозначили контакты уполномоченных ведомств и служб, где можно при необходимости получить помощь. Крайне актуальной для будущих абитуриентов стала информация о правилах поступления в профильные ВУЗы страны, а также об особенностях службы и структуре Управления.По признанию школьников, даже те, кто не планирует карьеру в правоохранительных органах, узнали для себя много полезной информации. Отметили ребята и преимущества «живого» общения.Ежегодно ко Всероссийскому дню правовой помощи детям в регионе проходят подобные акции. Все они направлены на предупреждение преступлений с участием подростков, и, безусловно, дают свои результаты.



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