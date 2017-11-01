Сегодня стартовал прием вопросов Главе Калмыкии. Прямой разговор с руководителем республики состоится в декабре в рамках спецпроекта интернет - газеты «Степные вести» «Глава онлайн». Прислать их можно на электронную почту интернет-издания step-vesti@yandex.ru. Прием вопросов завершится 30 ноября. На этот раз будут подготовлены около 30 точек подключения - районные центры, некоторые населенные пункты и представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Напомним, первая «прямая линия» состоялась 1 августа текущего года. Общение главы субъекта в онлайн формате на Юге страны проводилось впервые. Тогда на «прямую линию» поступило 126 вопросов, на которые были даны исчерпывающие разъяснения. И на это раз, как показал наш блиц-опрос, граждан волнуют в основном социальные вопросы. Сегодня стартовал прием вопросов Главе Калмыкии. Прямой разговор с руководителем республики состоится в декабре в рамках спецпроекта интернет - газеты «Степные вести» «Глава онлайн». Прислать их можно на электронную почту интернет-издания step-vesti@yandex.ru. Прием вопросов завершится 30 ноября. На этот раз будут подготовлены около 30 точек подключения - районные центры, некоторые населенные пункты и представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Напомним, первая «прямая линия» состоялась 1 августа текущего года. Общение главы субъекта в онлайн формате на Юге страны проводилось впервые. Тогда на «прямую линию» поступило 126 вопросов, на которые были даны исчерпывающие разъяснения. И на это раз, как показал наш блиц-опрос, граждан волнуют в основном социальные вопросы.



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