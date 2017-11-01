Сотрудники МЧС провели противопожарный рейд

Максимально снизить количество пожаров в жилом секторе в период, отопительного сезона. Сотрудники МЧС провели рейд. В ходе операции провели широкий комплекс мероприятий профилактического характера. Сотрудники МЧС напомнили жителям об элементарных правилах пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, об угрозе и основных причинах возникновения пожаров. сюжет.
Вопросы, адресованные специалистам, касаются пожарной безопасности. Котельная, расположенная в 9 микрорайоне территориально принадлежит к участку номер 6, обслуживающему три густонаселенных района города. Необходимость проведения рейда – безусловна, ведь опасность использования газа – не преувеличение. Сотрудники МЧС проверяют не только наличие на предприятии противопожарных средств, но и внимательно изучают данные о сроках их эксплуатации.
Учитывая, что котельные установки входят в перечень потенциально опасных объектов, особое внимание к качеству произведенного ремонта и монтажа оборудования, а также правилам эксплуатации.
В этой связи, и повышенные требования к обслуживающему персоналу.
В ходе профилактического рейда по котельным проверили и работу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения в случае ЧП.
Несмотря на стабильную ситуацию на объектах теплоснабжения Элисты, надзорные органы в рамках запланированных профилактических мероприятий, продолжат инспекцию.
Между тем, уже с начала года на территории региона зарегистрировано 5 случаев пожара по причине неправильной эксплуатации газового оборудования. Большинство – в жилом секторе. При соблюдении элементарных требований безопасности, утверждают специалисты, беды можно было избежать.