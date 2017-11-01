Сотрудники МЧС провели противопожарный рейд

Максимально снизить количество пожаров в жилом секторе в период, отопительного сезона. Сотрудники МЧС провели рейд. В ходе операции провели широкий комплекс мероприятий профилактического характера.

Сотрудники МЧС напомнили жителям об элементарных правилах пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, об угрозе и основных причинах возникновения пожаров.

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Вопросы, адресованные специалистам, касаются пожарной безопасности. Котельная, расположенная в 9 микрорайоне территориально принадлежит к участку номер 6, обслуживающему три густонаселенных района города. Необходимость проведения рейда – безусловна, ведь опасность использования газа – не преувеличение. Сотрудники МЧС проверяют не только наличие на предприятии противопожарных средств, но и внимательно изучают данные о сроках их эксплуатации.



Учитывая, что котельные установки входят в перечень потенциально опасных объектов, особое внимание к качеству произведенного ремонта и монтажа оборудования, а также правилам эксплуатации.



В этой связи, и повышенные требования к обслуживающему персоналу.



В ходе профилактического рейда по котельным проверили и работу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения в случае ЧП.



Несмотря на стабильную ситуацию на объектах теплоснабжения Элисты, надзорные органы в рамках запланированных профилактических мероприятий, продолжат инспекцию.



Между тем, уже с начала года на территории региона зарегистрировано 5 случаев пожара по причине неправильной эксплуатации газового оборудования. Большинство – в жилом секторе. При соблюдении элементарных требований безопасности, утверждают специалисты, беды можно было избежать. Максимально снизить количество пожаров в жилом секторе в период, отопительного сезона. Сотрудники МЧС провели рейд. В ходе операции провели широкий комплекс мероприятий профилактического характера.Сотрудники МЧС напомнили жителям об элементарных правилах пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, об угрозе и основных причинах возникновения пожаров.сюжет.Вопросы, адресованные специалистам, касаются пожарной безопасности. Котельная, расположенная в 9 микрорайоне территориально принадлежит к участку номер 6, обслуживающему три густонаселенных района города. Необходимость проведения рейда – безусловна, ведь опасность использования газа – не преувеличение. Сотрудники МЧС проверяют не только наличие на предприятии противопожарных средств, но и внимательно изучают данные о сроках их эксплуатации.Учитывая, что котельные установки входят в перечень потенциально опасных объектов, особое внимание к качеству произведенного ремонта и монтажа оборудования, а также правилам эксплуатации.В этой связи, и повышенные требования к обслуживающему персоналу.В ходе профилактического рейда по котельным проверили и работу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения в случае ЧП.Несмотря на стабильную ситуацию на объектах теплоснабжения Элисты, надзорные органы в рамках запланированных профилактических мероприятий, продолжат инспекцию.Между тем, уже с начала года на территории региона зарегистрировано 5 случаев пожара по причине неправильной эксплуатации газового оборудования. Большинство – в жилом секторе. При соблюдении элементарных требований безопасности, утверждают специалисты, беды можно было избежать.



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