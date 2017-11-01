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Сегодня, 11:53

Жители Кетченеровского района получат положенные им по закону земельные участники


Жители Кетченеровского района получат положенные им по закону земельные участникиДолгожданная новость облетела поселок в тот же день. А вскоре на сходе жителям поселения озвучили решение суда, по которому Администрация Алцынхутинского СМО обязана предоставить земельные паи тем, у кого на руках имеются свидетельства о праве собственности на них.

Итак, в затянувшей истории наконец-то поставлена точка. Дело в том, что еще 10 лет назад жителям Алцын-Хуты, тем, кто претендовал на земельные наделы, вручили документы, удостоверяющие их право владения паями. Но как выяснится позже, фактически они остаются без участков, только на том основании, что земли принадлежат не муниципальному образованию, а имеют статус федерального значения. Пайщики решают бороться за свои права, направляя обращение к властям всех уровней. И это возымело действие.

И в дальнейшем судьба пайщиков находилась под контролем властей. Ситуация осложнялась тем, что претерпела изменения законодательная база. Единственно верное решение опять же - обращение в судебные инстанции. Об этом шла речь на одном из очередных рабочих совещаний, которое проходило у главы республики. Алексей Орлов тогда выразил уверенность в положительном исходе дела и дал поручение Правительству оказать содействие в вопросах межевания, регистрации долей.

Фемида и в это раз оказалась на стороне алцынхутинцев. Как уже было заявлено, его решения Администрация СМО должно исполнять неукоснительно. Во введение пайщиков не менее 25 тыс. га. Их решено передать в аренду базовому хозяйству Племзаводу им. Чапчаева.

Такого же мнения и многие другие владельцы земельных наделов.

Местные депутаты поддержали инициативу селян, и на состоявшемся на днях собрании, приняли решение – передать в аренду еще 20 тыс. га, закрепленных за муниципалитетом.

Решение пайщиков и депутатов приветствует руководитель племзавода Санал Авеев. Это один из передовых хозяйств в регионе. И планов, как оказалось, немало. Передача земель на правах аренды ускорят решение вопросов и в сфере животноводства. В самое ближайшее время запланировано открытие откормочных баз.

Племзавод, как базовое хозяйство, делает многое, для улучшения жизни селян, поддерживая школы, сады, пенсионеров и малоимущих жителей поселка.



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