В Центральном хуруле Калмыкии состоятся предновогодние ритуалы долгой жизни в преддверии праздника Зул, который в этом году выпадает на 12 декабря. Всего будет проведено шесть обрядов: 25 ноября и 3 декабря ритуалы поклонения богине долгой жизни Белой Таре. 26 ноября и 9 декабря ритуалы, посвященные богине долгой жизни Ушнишавиджае. А 2 и 10 декабря – молебны долгой жизни Будды Амитаюса. Время одно с 9 до 11-ти. Принять участие в них, отмечают священнослужители, в первую очередь, необходимо тем, кто родился в год Собаки или в год Дракона. В Центральном хуруле Калмыкии состоятся предновогодние ритуалы долгой жизни в преддверии праздника Зул, который в этом году выпадает на 12 декабря. Всего будет проведено шесть обрядов: 25 ноября и 3 декабря ритуалы поклонения богине долгой жизни Белой Таре. 26 ноября и 9 декабря ритуалы, посвященные богине долгой жизни Ушнишавиджае. А 2 и 10 декабря – молебны долгой жизни Будды Амитаюса. Время одно с 9 до 11-ти. Принять участие в них, отмечают священнослужители, в первую очередь, необходимо тем, кто родился в год Собаки или в год Дракона.



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