Диалог со слушателями на самые актуальные темы

Терроризм и экстремизм, что это за явления? И почему сейчас в обществе назрела необходимость разъяснения сути их опасности? Об этом в прямом эфире радиопрограммы «Здесь и сейчас» говорили гости студии. Как было озвучено, противодействие идеологии терроризма и экстремизма должно стать неотъемлемым компонентом и обязательной составляющей в повседневной деятельности образовательных организаций, органов власти всех уровней и, конечно же, силовых и правоохранительных структур. Конечная цель этой работы – изменить мировоззрение окружающих. Терроризм и экстремизм, что это за явления? И почему сейчас в обществе назрела необходимость разъяснения сути их опасности? Об этом в прямом эфире радиопрограммы «Здесь и сейчас» говорили гости студии. Как было озвучено, противодействие идеологии терроризма и экстремизма должно стать неотъемлемым компонентом и обязательной составляющей в повседневной деятельности образовательных организаций, органов власти всех уровней и, конечно же, силовых и правоохранительных структур. Конечная цель этой работы – изменить мировоззрение окружающих.



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