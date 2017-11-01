В Элисте стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся 7-11 классов проверят свои знания по 19 предметам. В их числе кроме основных, русского языка и математики, также астрономия, мировая художественная культура и основы безопасности жизнедеятельности. Управление образования Администрации Элисты в соответствии с правилами утвердило состав оргкомитета и апелляционной комиссии. С более подробной информацией о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников можно будет ознакомиться на официальном сайте управления. В Элисте стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся 7-11 классов проверят свои знания по 19 предметам. В их числе кроме основных, русского языка и математики, также астрономия, мировая художественная культура и основы безопасности жизнедеятельности. Управление образования Администрации Элисты в соответствии с правилами утвердило состав оргкомитета и апелляционной комиссии. С более подробной информацией о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников можно будет ознакомиться на официальном сайте управления.



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