ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:42

Проведено первое техническое тестирование оборудования проекта "Глава-онлайн"


Проведено первое техническое тестирование оборудования проекта "Глава-онлайн"В эти дни в ситуационном республиканском центре оценки качества образования проводится первое техническое тестирование спецпроекта «Глава онлайн». Техническое оснащение проверяют в редакции интернет - газеты «Степные вести», во всех районах и в Элисте. Напомним, что в декабре Глава региона Алексей Орлов в режиме прямого включения ответит на вопросы жителей республики.

На онлайн-линии – «точки доступа». На этот раз, кроме районов республики и Элисты, прямые включения пройдут в здании двух постоянных представительств Калмыкии при Президенте России в Москве и в Санкт-Петербурге. В ситуационно-информационном центре посредством видеоконференции специалисты проводят первую проверку связи. В республиканском центре оценки качества образования, который является техническим модератором проекта, во время онлайн-конференции планируют организовать 28 подключений.

Скорость интернета во время прямой линии будет увеличена. В эти дни организаторы спецпроекта решают, устанавливать ли видеокамеры в крестьянско-фермерских хозяйствах. Известно, что ряд включений запланирован с улиц Элисты. А вот здания сельских муниципальных образований на этот раз решили заменить многофункциональными центрами. В списке – Юстинский, Лаганский, Приютненский, Ики-Бурульский, Малодербетовский и Октябрьский районы. Первое тестирование провели в МФЦ Целинного РМО.

На электронную почту редакции газеты Степные вести в ходе первого спецпроекта «Глава онлайн» от граждан республики поступило сто двадцать шесть вопросов. Они касались, в основном, проблем водоснабжения, долевого строительства, сельхоз товаропроизводства. Максимально сблизить общение власти с гражданами – главная задача проекта интернет-издания.

В прямой трансляции может принять участие любой желающий даже за пределами республики. Она состоится в декабре. А направлять вопросы, как сообщили организаторы, можно с 20-го по 30-е ноября. Что касается следующего технического тестирования, оно запланировано на 24 ноября.



Другие новости по теме:

  • Обращения граждан на контроле Правительства
  • Итоги спецпроекта "Глава Онлайн"
  • Продолжаем подводить итоги проекта «Глава онлайн»
  • Продолжается онлайн общение Главы Калмыкии с жителями региона
  • Главное событие дня - интернет-проект «Глава онлайн»
  • Глава Калмыкии в режиме прямого включения ответит на вопросы жителей республики
  • Завершается подготовка к «Прямой линии» с главой республики
  • Глава на прямой линии
  • Глава Калмыкии ответит на вопросы жителей республики
  • Началась подготовка к прямой интернет-линии "Глава онлайн"

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.