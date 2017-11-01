Проведено первое техническое тестирование оборудования проекта "Глава-онлайн"

В эти дни в ситуационном республиканском центре оценки качества образования проводится первое техническое тестирование спецпроекта «Глава онлайн». Техническое оснащение проверяют в редакции интернет - газеты «Степные вести», во всех районах и в Элисте. Напомним, что в декабре Глава региона Алексей Орлов в режиме прямого включения ответит на вопросы жителей республики.



На онлайн-линии – «точки доступа». На этот раз, кроме районов республики и Элисты, прямые включения пройдут в здании двух постоянных представительств Калмыкии при Президенте России в Москве и в Санкт-Петербурге. В ситуационно-информационном центре посредством видеоконференции специалисты проводят первую проверку связи. В республиканском центре оценки качества образования, который является техническим модератором проекта, во время онлайн-конференции планируют организовать 28 подключений.



Скорость интернета во время прямой линии будет увеличена. В эти дни организаторы спецпроекта решают, устанавливать ли видеокамеры в крестьянско-фермерских хозяйствах. Известно, что ряд включений запланирован с улиц Элисты. А вот здания сельских муниципальных образований на этот раз решили заменить многофункциональными центрами. В списке – Юстинский, Лаганский, Приютненский, Ики-Бурульский, Малодербетовский и Октябрьский районы. Первое тестирование провели в МФЦ Целинного РМО.



На электронную почту редакции газеты Степные вести в ходе первого спецпроекта «Глава онлайн» от граждан республики поступило сто двадцать шесть вопросов. Они касались, в основном, проблем водоснабжения, долевого строительства, сельхоз товаропроизводства. Максимально сблизить общение власти с гражданами – главная задача проекта интернет-издания.



В прямой трансляции может принять участие любой желающий даже за пределами республики. Она состоится в декабре. А направлять вопросы, как сообщили организаторы, можно с 20-го по 30-е ноября. Что касается следующего технического тестирования, оно запланировано на 24 ноября. В эти дни в ситуационном республиканском центре оценки качества образования проводится первое техническое тестирование спецпроекта «Глава онлайн». Техническое оснащение проверяют в редакции интернет - газеты «Степные вести», во всех районах и в Элисте. Напомним, что в декабре Глава региона Алексей Орлов в режиме прямого включения ответит на вопросы жителей республики.На онлайн-линии – «точки доступа». На этот раз, кроме районов республики и Элисты, прямые включения пройдут в здании двух постоянных представительств Калмыкии при Президенте России в Москве и в Санкт-Петербурге. В ситуационно-информационном центре посредством видеоконференции специалисты проводят первую проверку связи. В республиканском центре оценки качества образования, который является техническим модератором проекта, во время онлайн-конференции планируют организовать 28 подключений.Скорость интернета во время прямой линии будет увеличена. В эти дни организаторы спецпроекта решают, устанавливать ли видеокамеры в крестьянско-фермерских хозяйствах. Известно, что ряд включений запланирован с улиц Элисты. А вот здания сельских муниципальных образований на этот раз решили заменить многофункциональными центрами. В списке – Юстинский, Лаганский, Приютненский, Ики-Бурульский, Малодербетовский и Октябрьский районы. Первое тестирование провели в МФЦ Целинного РМО.На электронную почту редакции газеты Степные вести в ходе первого спецпроекта «Глава онлайн» от граждан республики поступило сто двадцать шесть вопросов. Они касались, в основном, проблем водоснабжения, долевого строительства, сельхоз товаропроизводства. Максимально сблизить общение власти с гражданами – главная задача проекта интернет-издания.В прямой трансляции может принять участие любой желающий даже за пределами республики. Она состоится в декабре. А направлять вопросы, как сообщили организаторы, можно с 20-го по 30-е ноября. Что касается следующего технического тестирования, оно запланировано на 24 ноября.



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